福全健保 紅藍卡使用者2022年度的新選擇

聯邦醫療保險（紅藍卡 ）2022年度轉換期從10月15日拉開帷幕，12月7日截止。在這段時間內，紅藍卡持有者可以加入紅藍卡優勢計劃、轉換計劃或者瞭解其他計劃資訊。紅藍卡HMO優勢計劃每年的保費和福利 內容都可能會有調整，建議抓緊時間瞭解相關資訊。在轉換期內更改的計劃將從2022年1月1日起生效。

福全健保 （Clever Care Health Plan Inc., CCHP）提醒民衆，在改變計劃時應該考慮以下幾點：第一，想看的醫生是否在新計劃的醫療網內；第二，正在使用的處方藥是否在新計劃內；第三，保費、自付額等相關費用是否可以承受；第四，自己本身有沒有一些特殊健康狀況，需要特別的照顧和福利。

比如很多紅藍卡會員非常重視牙齒保險福利。傳統聯邦醫療保險只保障非常基礎且是醫療必須的牙齒，但福全健保優勢計劃可以提供每年高達2,500元的津貼，不僅可以享受常規檢查、洗牙、X光和氟化物治療的服務，還可以用於假牙、根管、牙橋、拔牙等綜合服務。除了牙科，福全健保的計劃還包括眼科、聽力、還有處方藥福利；考慮到一些會員出行不便的情況，也有計劃提供高達每年48次的免費接送車。

也有一些會員青睞東方養生療法，福全健保作爲第一個推出西方醫學結合東方養生療法的紅藍卡優勢計劃，福利內容包括針灸、拔罐、刮痧、推拿、艾灸等，而且無需家庭醫生轉診，有的計劃甚至提供無限次的針灸福利。不僅如此，會員還會收到一張現金卡，每年有高達1,200元的靈活津貼，可用於支付太極拳、瑜伽等健身課程和健身房會員費，以及購買非處方櫃台成藥和中草藥補品。

在節省費用方面，福全健保優勢計劃不僅提供$0保費、看醫生0元掛號費和0元自付額的計劃，還提供Part B退保費計劃，退費金額每年高達1,500元。

恰逢年度轉換期，福全健保在聖蓋博開設社區中心，為民眾購物或日常生活之餘，提供一個愜意的休息、匯聚和方便獲得實用健康資訊的場所。中心將會有健保專員，提供免費的國粵語諮詢服務；也會在未來開設紅藍卡健保講座，以及開設營養膳食、品茶、太極、智能手機教學等課程。

福全健保聖蓋博社區中心地址140 W. Valley Blvd., #125 (全統廣場內)。營業時間週一至週五上午9時至下午6時；週六9時至下午4時。中文專線(833)-388-2482 (TTY:711)、粵語熱線(833) 388-2647 (TTY:711)或訪問clevercare-ca.com 。電話客服 一周七天8時至下午8時。CleverCare Health Plan, Inc.是一個與Medicare簽約的HMO計劃，註冊取決於合約的續簽，福利因計劃而異。