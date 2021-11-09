高級運動腕錶Piaget Polo系列 煥然一新

伯爵(Piaget)代表著一種風格，作為世界頂級腕錶珠寶世家，伯爵將精湛工藝與無限創意融入每一枚腕錶作品中。Piaget Polo skeleton腕錶（見圖），超薄設計，別出心裁。昌興珠寶代理伯爵腕錶多年，佳節酬賓，凡買就送伯爵精美禮物。 歡迎選購。

直徑為42毫米的Polo skeleton腕錶， 1200S1超薄鏤空機芯，富有動感的精鋼錶殼，彰顯伯爵精湛的製錶工藝，佩戴者可隨時觀賞機芯的運作。高級精鋼腕錶搭載超薄鏤空機芯，為經典設計增添時尚氣 息。藍色機芯由鑲貼時標分割，清晰展示小時、分鐘和秒鐘。透過藍寶石水晶錶背，盡覽細膩精緻的機芯。

Piaget Polo Skeleton腕錶設計優雅與眾不同，分別採用伯爵經典藍色調、和岩灰色潤飾兩種迷人款式。多功並充滿活力，提供兩種可替換錶帶選擇，能輕易替換：經拋光和緞面打磨處理的精鋼錶鏈，塑造運動形象；精緻的皮革錶帶，是超薄設計錶殼的優雅伴侶。一款腕錶，兩種風格。

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