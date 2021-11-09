我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥非裔男遭妻刺4刀 警到場竟「2槍擊斃他」

參與國會暴動 加州男賣房逃東歐 稱遭迫害尋求白俄庇護

康複力褐藻醣膠 癌症患者營養保健品

【洛杉磯訊】

近日刊登在美國醫學圖書館的研究報告顯示，高達百分之八十六的癌症患者，在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。

近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題，愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學、為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

康複力公司表示，康複力為三種天然成分萃取而成的複合配方， 主成份褐藻醣膠是由沖繩海蘊和昆布板根萃取最高含量的多醣體，經實驗證實可幫助誘導體內異細胞凋亡； 巴西蘑菇可激活腸道免疫，幫助免疫T細胞活化；而長命草成份富含多種微量元素，可幫助病患治療期間的腸胃吸收。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造； 獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過活化免疫細胞，加強腸道吸收和體內抗發炎效果，來協助病患。

限時優惠首盒八折，另有買多送多折扣，索取產品資料和試用品，可撥免付費專線 1-855-855-5589。

癌症 日本 美國

上一則

新書「最孤獨的美國人」 寫出亞裔美人困境

下一則

世華婦女協會 11月13日線上防癌座談會

延伸閱讀

發布朝鮮半島終戰宣言？日本潑冷水：為時尚早

發布朝鮮半島終戰宣言？日本潑冷水：為時尚早
被裁詆毀 日MUJI遭判賠北京無印良品30萬元

被裁詆毀 日MUJI遭判賠北京無印良品30萬元
RCEP1月生效 中要頒「指導意見」

RCEP1月生效 中要頒「指導意見」
路透6套劇本 推演中國攻台 最糟恐致東亞大戰

路透6套劇本 推演中國攻台 最糟恐致東亞大戰
無限量支持及信任

無限量支持及信任
日職／台灣旅日外野手王柏融 確定與日本火腿續約一年

日職／台灣旅日外野手王柏融 確定與日本火腿續約一年

熱門新聞

中國知名教授周批改，在洛杉磯華埠勇鬥歹徒。（讀者提供）

世說新聞／中知名教授赴美次日遭搶 亮功夫兩退持槍匪

2021-11-06 12:33
現年53歲的華女Susan，為40歲的小丈夫介紹假結婚對象後，慘遭掃地出門。（讀者提供）

世說新聞／為錢假結婚竟成真 原配慘遭嫩夫拋棄

2021-11-03 14:04
圖片來自中央流行疫情指揮中心。

因應春節入境台灣人潮 居家檢疫措施放寬為「10+4」

2021-11-01 15:24
中醫夫婦不打疫苗不戴口罩，疫情期間帶孩子玩遍美國。（unsplash.com）

中醫夫婦不打疫苗不戴口罩 疫情期間帶孩子玩遍美國

2021-11-03 17:17
有華人被中國父母逼著讓他去超市買水買米。（本報記者／攝影）

中國興起囤貨潮 在美華人親友也受波及 未閒著

2021-11-04 21:23
Susan說，因經濟拮据，她和先生S（右）六年多前協議假離婚，再和別人假結婚，掙錢之後重新結婚生活，期間兩人感情一直良好，這是去年底S為她的生日宴席慶祝。（S女士提供）

為錢假離婚另假結婚 少夫假戲真做棄元配

2021-11-04 02:20

超人氣

更多 >
中國豪賭客 賭場進出1億現金

中國豪賭客 賭場進出1億現金
鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶

鄰近「航母殺手」試射場 解放軍新疆沙漠造美航母標靶
美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

美今起開放完全接種者入境 國際旅客訂機票增450%

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

梁家輝憶梅艷芳 崩潰捶胸失聲痛哭

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人

蕭薔凍齡再進化 23吋纖腰軟Q劈腿近況驚人