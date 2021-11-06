Pechanga獲選 除賭城外美西最佳博彩娛樂場所

大莊家賭場度假村( Pechanga Resort Casino )在USA TODAY 旗下網站 10Best.com、舉辦的全美讀者網上投票 評選 (Readers’Choice 2021) 中，在「拉斯維加斯以外的最佳博彩娛樂場」獲第二名，另又獲「全美最佳博彩娛樂場酒店」第四名。大莊家也因此成為加州 唯一一間在這兩大類獎項中，均獲提名並獲獎的博彩娛樂場度假村，在美國 西岸，大莊家為拉斯維加斯以外的「美國西岸最佳博彩娛樂場」(見圖)。

USA TODAY於每年九月間舉辦博彩娛樂場的投票活動，2021年度投票已於10月11日結束。最終投票結果，「大莊家發展集團」高級總裁Andrew Masiel表示，被票選為美西最佳的博彩娛樂場是巨大的榮幸，大莊家團隊始終致力於為客人提供周到的個性化服務、及休閒度假體驗。

自2015年起，USA TODAY 10Best.com舉辦的全美讀者投票開啟以來，大莊家賭場度假村每年均獲得提名。在2015及之後的每年裡，在每個獎項類別的10佳評選中大莊家均名列前茅。

從度假村的規模、豪華、潔淨度，便利的設施，以及團隊所展現的友善，受到顧客們的稱讚。此外，「大莊家」是整個加州擁有最多實地便利設施的博彩娛樂場度假村，其中包括一座18洞世界錦標賽級的高爾夫球場，佔地25,000平方呎的一座獨立兩層高的豪華水療護理中心，1,100間豪華酒店客房及套房，大型華麗的綜合性游泳池佔地面積超過四座欖球場，世界級娛樂項目，豐富多彩的星級餐飲美食及酒吧，以及全天24小時博彩娛樂。

多項特質更讓大莊家在近期榮獲另三項權威區域性評選大獎，包括The Press-Enterprise，橙縣紀事報，以及洛杉磯時報，讀者們票選大莊家為「南加州最佳博彩娛樂場 」。

大莊家賭場度假村距特曼庫拉酒鄉的田園風光僅數分鐘車程。官網Pechanga.com，服務專線(877) 711-2946。地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592。