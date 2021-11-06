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Justice40法案 提升被邊緣化社區的有力工具

 【洛杉磯訊】

 La Opinion 的名譽編輯 Gabriel Lerner表示，「 Justice40法案」是提升被邊緣化社區的有力工具。

他說，我們國家正面臨氣候危機，而政府也有機會兌現承諾，確保40%的聯邦氣候投資造福弱勢群體。拜登總統在上任一周後，詳細說明了他領導的政府將為應對氣候危機，採取的多種方式。他在1月27日的行政命令中提出了多條規定，為聯邦政府、州和地方政府的多個組成部分間提供了一個協調工具，並稱其為 Justice40（正義40）倡議。

該倡議力圖保證至少將所有氣候相關的聯邦投資中的40%，投入低收入和有色人種社區，使實現種族和經濟正義。這兩項均是氣候危機的影響造成的公共衛生問題。規劃師也已經為考慮各種因素提出了擬議指導方針，這些因素包括在污染中的暴露、靠近污染源、健康易受影響和社會經濟弱勢。這些社區一定要在規劃和交付這些項目的過程中發聲，以確保會在地方層級看到溫室氣體排放和空氣污染的減少，並且由受影響最大之人領導這些工作等。

這樣一來，拜登總統可以履行他做出的兩個承諾，在經濟上提升處於困境的社區，促進環境正義。UCLA Luskin Center for Innovation 近期發布了一份報告，以幫助聯邦機構做到符合該倡議。該報告的作者提議可有一系列的項目，包括大、中、小範圍，他們還有給出至少六個項目和會為該倡議負責的組織示例。這些項目在正面處理被邊緣化社區內的尖銳問題的同時，還會為快速脫碳化提供協助。這種合作可幫助媒體和觀察員，更好地評價 Justice40 倡議的進展，確保其遵守倡議目標。

事實上，科學家們大約在二十年前的警告，當時以為還有一個世紀避免其發生的現象，現在已經從一定程度上或多或少在發生，例如溫度升高、降雨模式有變、乾旱加劇、海平面上升、極地冰減少以及狂暴的颶風。該報告還給出了五大主要目標以及應該為其負責的機構名稱，同時還給出了指導整個聯邦政府決策的原則。他們建議的領導們：確立有清晰目標的 Justice40 框架；確定應該為誰並且在哪裡做出有針對性的投資；確立資助指導方針、要求和問責機制；更新和設計計劃，以符合 Justice40目標以及資助截止日期；以及最後，針對公平資助，給國會分派任務。

這將需要不同層級的政府相互有意圖地合作，聽取社區的聲音，以確保能夠實現環境正義和公平的經濟機會。加州比其他地方先行一步，已經開始執行該計劃的原則。希望國內的其他地方能很快緊隨其後。Gabriel Lerner表示，總而言之，Justice40 是一項值得稱道的任務，有巨大的潛力，並有可能帶來影響深遠的成果。該項目的實際影響取決於為其投入的資金，以及政府和國會是否真正將其列為政治優先項目。「我們認為值得為該項目這麼做」。Gabriel Lerner說，且必須重複的一點是：「我們已經身處氣候危機。這是政府兌現承諾，確保40%的聯邦氣候投資造福弱勢群體的時刻」。

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