海運每年排放10億噸碳航運巨頭尋求替代燃料

亞馬遜 和宜家是推動海運行業，在2040年前採用零碳船舶燃料的主要公司之一。根據清潔空氣任務小組(CATF，Clean Air Task Force)的數據，海運每年排放10億噸碳。該小組與Aspen Institute合作，計劃在世界上最大的貨輪所有者中，加速建立零碳航運市場。

2018年，國際海事組織設定了一個初步目標，即到2050年，國際航運的碳排放比2008年至少要減少50%。根據清潔空氣特別工作組的研究，國際海事組織要實現其目標，很大一部分國際航運船隊、需要過渡到淨零碳燃料。CATF已經將氨列為一種可能的船用燃料，儘管氨的價格大約是常規船用燃料的3-7倍。

該公司的研究機構估計，船舶可以改用液化天然氣 來減少15%的碳排放，但這一數字將取決於甲烷泄漏量是否減少到「遠低於當前水平」。

CATF在其研究中指出，美國 的航運要對8000萬噸二氧化碳排放負責，這個數字還在增加。CATF建議從可再生能源(綠色氨)、核能或化石燃料等行業的碳捕獲、和儲存操作(藍色氨)中製造海洋氨。但報告指出，要「使海洋氨成為現實」，還有很長的路要走。（李梓瑞譯）