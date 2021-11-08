安森藍十字/加聯泰平醫療網/仁愛醫療集團 合作

為滿足加州 多樣化人口的獨特需求，安森藍十字(Anthem Blue Cross)、加聯泰平醫療網、及仁愛醫療集團，日前舉行記者會宣佈合作，在2022年開放註冊期，透過加州全保(Covered California)，為亞裔 社區提供質量優異、經濟實惠的健康保險計劃和服務。

此次合作，可以讓選擇安森健保 計劃的消費者，獲得全加州超過4,000名主治醫生及專科醫師、以及10家為亞裔社區服務的急症護理醫院等資源。

這三家醫療健保機構在記者會中，說明了此次新的合作關係。由此，亞裔社區更能由說他們的語言、熟悉他們文化的醫師，獲得診療及優質服務。加州開放註冊期從2021年11月1日開始，持續至2022年1月31日截止。若想從2022年1月1日開始獲得承保，消費者需要在2021年12月15日前完成註冊。

「很高興能與加聯泰平醫療網和仁愛醫療集團齊心協力，提供經濟實惠、以患者為中心的福利」，安森藍十字商業保險計劃總裁Beth Andersen說：「這次合作是我們持續實踐承諾的一部分，我們致力打破屏障，並為消費者提供符合各個社區獨特需求以及文化需求的優質醫護。」

加聯泰平醫療網是一家綜合醫療系統，是最大的醫生網絡之一，專注於服務聖蓋博谷的亞裔社區。加聯泰平有多種語言客戶服務代表、完善的緊急護理設施、先進的門診手術中心、慢性疾病管理計劃、姑息療法計劃等等。

加聯泰平醫療網主席沈達朗(Kenneth Sim)醫學博士說：「與安森藍十字合作，為消費者提供經濟實惠的健保計劃選項，並讓消費者享有我們醫術精湛、且具有文化優勢的醫師資源」。

仁愛醫療集團為大洛杉磯地區的亞裔美國人，提供了廣大的醫院網絡及全面、高質量的醫療服務。仁愛醫療集團高級執行副總裁 Linda Marsh 表示：「透過與安森藍十字合作，我們讓患者們能在承保下獲得完善、值得信賴的醫療提供。此次的合作關係使我們能夠繼續服務於我們社區的多樣化需求。」

由於今年上半年通過了美國救援計劃法案(American Rescue Plan)，與過去相比，更多的民眾將有資格獲得財務補助，透過加州全保降低個人和家庭健保計劃的開支。

安森藍十字個人計劃副總裁兼總經理 Manan Shah說：「我們估計，十位安森藍十字個人計劃會員中，就有九位將獲得醫療保險的財務補助。我們很自豪能夠在2022 年提供經濟實惠的健保計劃選項，其中一些計劃為特定收入水平及居住地區的會員，提供每月低至0元的計劃。」

有關安森藍十字個人健保計劃的更多信息，可上網https://www.anthem.com/ca 。