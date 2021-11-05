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CDC籲兒童接種前勿先吃止痛藥 避免影響效力

馬雲被監管遠因曝光？傳2017年私會川普 惹惱北京

將牙齒健康 重新列入待辦事項清單

【洛杉磯訊

】許多人在大流行期間錯過了牙科檢查。如果這聽起來像你，現在是滿足你的牙科保健需求的時候了。SmileCaliforni表示，每個人都將牙齒健康放在首位。今天就為你和家人預約定期洗牙和檢查。

該組織表示，牙科診所是安全的，制定了照顧病人的COVID-19 安全規則。不要錯過使用你家庭的所有年度牙科福利。通過定期的牙科檢查，你自己和家人將終生享有良好的口腔健康。 Medi-Cal 會員可享受牙科護理；21 歲以下的患者每 6 個月免費或低成本檢查一次，21 歲以上的人每 12 個月檢查一次。現在就進行重要的洗牙和檢查，你可以避免會出現嚴重的問題。

根據疾病控制中心的說法： 超過四分之一的成年人有未經治療的蛀牙，近一半的 30 歲或以上的人出現牙齦疾病的跡象。如果不及時治療，這些情況會導致牙齒脫落。 現在和在年底之前去看牙醫，幫助保持你燦爛和健康的微笑。

保持微笑；保持刷牙；保持使用牙線；並且立即預約牙科就診。可前往 SmileCalifornia.org查找你附近的牙醫，或電 1-800-322-6384獲得更多資訊或幫助。

加州Medicaid計劃 Medi-Cal 目前提供牙科服務，Medi-Cal 牙科計劃也稱為 Denti-Cal，是一項為符合條件的兒童和成人提供免費或低成本牙科服務的計劃。如需更多資訊，可前往SmileCalifornia.org。

加州 福利 Medicaid

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