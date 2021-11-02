現代汽車與Genesis榮獲2021年IDEA國際傑出設計大獎

現代汽車 公司與Genesis因其開創性和以客戶為出發點的突破設計，在2021年IDEA國際傑出設計大獎中獲得表彰。

現代汽車的IONIQ 5為現代汽車第一款電池電動車 ，並且是IONIQ純電動車系列中的中型CUV，獲得了汽車和運輸類別中的金獎，這是該活動中最高級別的獎項。此外，現代汽車Blue Link APP以及Genesis的信息娛樂系統（融合了Genesis的銅色設計主題）入圍 了數位互動類別的最終候選名單。

憑藉現代IONIQ 5的金獎以及現代Blue Link APP和Genesis信息娛樂系統的入圍，現代汽車集團在2021 IDEA中獲得了三項殊榮。於1980年成立，IDEA大獎是由美國 工業設計師協會（IDSA）所創辦，被廣泛認為是北美的頂尖設計大獎。IDEA的獲獎者及入圍者是通過嚴格的評估程序，在考量創新、用戶利益、社會責任，以及其他方面之後選出的。

現代汽車與Genesis全球設計資深副總裁SangYup Lee表示：「我們很榮幸現代IONIQ 5榮獲IDEA最高榮譽的金獎。我們藉由參考了現代汽車豐富的歷史，開發了IONIQ 5的永恆設計理念，將我們的過去、現在，和未來無縫連結起來。IONIQ 5和IDEA的金獎是我們設計團隊和在南陽研發中心的工程師團隊的熱情、奉獻，以及合作的結果。」

IONIQ 5採用現代汽車用於數位成像的參數畫像素，以及基於環保的色彩材料表面處理（CMF）方式，成功融合了各種設計特徵。這些設計特徵與IONIQ 5所配備的許多其他功能相結合，有效彰顯了IONIQ電動車品牌的永恆設計理念與價值。

2020年，現代汽車藉由其「45」概念車 獲得了IDEA的銅獎，預示了IONIQ 5的未來設計本質，以及現代汽車公司以電氣化、自動駕駛，以及無縫連結為核心的車輛設計方向。

同時，現代的Bluelink APP在贏得2021年 iF設計大獎以及2021年紅點設計大獎之後，也入圍了IDEA數位互動類別的最終候選名單。Bluelink因其將美學設計和用戶友好性結合的創新用戶介面而受到認可，並且Bluelink以簡單、集成，以及易於使用的方式，研發出了現代數位鑰匙和汽車支付等便利功能。

Genesis的信息娛樂系統也與Bluelink一同獲得了2021年的iF設計大獎。隨著這次IDEA大獎的入圍，進一步鞏固了Genesis信息娛樂系統作為具有設計競爭力和以用戶為中心的行車功能的地位。這個系統藉由融入銅色設計的主題，體現了Genesis車輛奢華優雅的品牌定義，同時也作為一個以客戶為中心，針對數位環境所優化的用戶介面系統。







北美現代汽車

北美現代汽車專注於「人類進步」以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供了充滿高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車陣容。在2020年，我們的820家經銷商在美國總共銷售了超過六十二萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。