2022紅藍卡線上講座增場 11/6 YouTube的「U視頻」舉辦

易萍 Ping Yi

美國金宏保險執行總裁 易萍

主講：中心健保 2022福利提要

10:30 am

本週六上午第一場， 參加U-視頻聯邦醫療保險 （紅藍卡 ）線上講座的「美國金宏保險」執行總裁易萍 (Ping Yi)，當天將主講「中心健保2022福利提要」，講解中心健保聯邦紅藍卡計畫，要如何加入中心健保，和介紹中心健保新推出的悅享計畫。

易萍表示，中心健保今年新增加了許多很好的額外福利，例如：交通車每年提供無限次單程接送服務（每單程里程限制為50英里）、櫃檯成藥的福利至125元一個季度、海外醫療保障增加至10萬的報銷額度、和食品到家福利，符合條件的會員每月可以訂購一箱新鮮的食品送貨上門。

今年因為疫情的關係，中心健保新增了悅享計畫（退款計畫），只要持有紅藍卡A和B，居住在服務範圍之內的都可以參加，聯邦醫療保險B部分保費返現每月高達125元。

中心健保是一個HMO的聯邦醫療保險管理的優惠計劃，是一個同時含有傳統聯邦醫療保險A部分、B部分、和D部分的聯邦健保優惠計劃。想了解中心健保更多資訊，歡迎當天線上聽講。

易萍聯絡電話909-331-8028。

陳湘美 Diane Chen

中美會計師協會理事 陳湘美

主講：當你擁有紅藍(白)卡就高枕無憂了嗎？

10:50 am

從事理財及人壽保險已超過20年、現任中美會計師協會常任理事的陳湘美Diane Chen，主講「當你擁有紅藍(白)卡就高枕無憂了嗎」？

如何選擇適合自已的醫療補助保險，是很重要的課題；每個人的需要不同，你需要暸解保險的涵蓋面，找到你迫切需要的保障內容。這也是如何選擇適合自已的保險公司之重要性，譬如你會旅行、會回臺灣或不在美國，那中心健保有海外緊急醫療保險，更有高達10萬美元的保額，就值得你考慮。她會在講座中就2021及2022中心健保的福利作一比較。

陳湘美表示，如何選擇一位優質經紀協助你也相當重要，你可以從專業、經驗、負責、熱誠等這幾個角度來做選擇的參考。

講座中，她還會講解人生到了要退休時，要有的四大規劃：1. 65歲紅藍卡：優惠保險、補助保險。2. 保本退休年金有紅利15%、保本無收費含有長期照顧。3. 長期照顧。4. 家族信託大額人壽保險資產轉移。

陳湘美聯絡電話 626-757-9819。

吳喬恩 Joanna Wu

專精年長者福利資深講員 吳喬恩

主講：紅藍卡ABCD/中心健保退款計劃

11:10 am

專精65歲以上年長者福利、和免費紅藍卡申請的資深講員吳喬恩 Joanna Wu，主講「簡述紅藍卡 A B C D，包含2022年中心健保新增福利以及每月$125退款計劃」。

吳喬恩精通國粵英語，有20多年的保險經驗。她說很多人都不清楚如何申請紅藍卡，其實在快到65歲前三個月打電話給她，她在線上就可以幫忙搞定。也有很多人不清楚紅藍卡之外，為什麼還有A、 B 、C、D補充保險，講座中她會詳加說明。

她說很多長者喜歡中心健保，都是有原因的。例如：中心健保幫助它每位紅藍卡會員Part B的費用每125元，政府收148.50元，會員實際上只付23.50元。對慢性病人（譬如糖尿病、心臟病），每月都有一箱新鮮食物送貨到府。沒有次數限到的交通車接送，讓會員看病很方便，慢性病的會員還可去買菜。那麼慢性病包括哪些病？還有每年紅藍白卡會員有3000配耳機，紅藍卡會員2000元等，以及高達10萬元的急診海外醫療保險報銷額度的特色，凡此種種她都會在講座中加以解析。

吳喬恩聯絡電話626-203-8200。

王珂 Coco Wang

註冊財務與長期護理規劃師 王珂

主講：申請紅藍卡以及計畫選擇的常見誤區

11:30 am

CFP註冊財務規劃師、CLTC註冊長期護理規劃師王珂Coco Wang，主講「申請紅藍卡、以及計畫選擇的常見誤區」。

現任美國金宏保險銷售部負責人的王珂表示，她從小就是外公外婆帶大的，為了服務老人她就踏入了這個行業。她說紅藍卡的免費部份有很多誤區：像有人不報或少報收入、不夠點數的話就拿不到紅藍卡免費部份；有人不是全部時間住在美國或回海外退休，到了65歲沒有去申請紅藍卡，等有一天回來了再去申請，就有終身延遲申請的罰款；還有人聽說有種保險好就換掉原來的保險，結果等明年要買藥時才發現原來吃的藥沒了或變得很貴。

那麼在時下五花八門的保險中該如何選擇？王珂表示，確認自已什麼是必定要的做為考慮的因素。譬如老人家希望收到保險公司的通知是中文的；希望有事需要聯絡保險公司時，只要講中文就可以辦得通；自已平時的華人醫師能在保險公司的名單上；如果保險公司有活動中心，有書法繪畫等各種班別或活動能參加，讓自已能有種歸屬感等等，她認為中心健保就很適合。王珂電話909-935-9991。