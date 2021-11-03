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汽油價格不斷上漲如何在加油時省錢

【洛杉磯訊】

油價格目前處於7年來的最高水平，預計還將繼續上漲。你可能要習慣更高的油價，至少現在是這樣。那麼如何在加油時省錢？

全球對石油的需求仍然很高，但供應仍然緊張。根據AAA的數據，原油價格已經超過了80美元一桶。8月份，油價還在60美元一桶以下。原油價格約占天然氣價格的一半。平均每加侖汽油價格最高的州是加利福尼亞州(4.45美元)、夏威夷(4.13美元)和內華達州(3.90美元)。平均價格最低的是德克薩斯州(2.92美元)、俄克拉荷馬州(2.94美元)和阿肯色州(2.97美元)。

有很多方法可以讓駕駛人節省汽油。GasBuddy石油分析主管Patrick De Haan說，對初學者來說，你可以更輕地駕駛，這可以使你的汽車的引擎更有效地運行。換句話說，不要做速度的競賽。此外，貨比三家，尋找最好的價格；取決於你住在哪裡，加油站之間的價格可能有很大的波動，即使每加侖的價格差可能只有幾便士，但每年加起來仍可達數百美元。甚至州與州之間的價格也有很大的差異。此外，還有一些應用程序，包括GasBuddy、Gas Guru和AAA TripTik，你可以用它們來找到沿途最優惠的價格。許多大型連鎖加油站都有顧客忠誠度計劃，這也是值得考慮的。（李梓瑞譯）

油價 石油 加油站

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