H Mart韓國城店 舉辨幸運抽獎贏取購物金

H Mart以優質新鮮食材商品著稱，在洛杉磯韓國城設有三家分店 (City Center店、LA Madang Plaza店及K-Town Plaza店)，即日起至2022年1月23日推出 「幸運大抽獎，贏取快樂購物金」活動，顧客只要在任意一間韓國城分店消費，即可參與抽獎，購物金總價值3萬元。

在爲期三個月活動，會員在活動分店任意購物消費，結帳時掃描會員卡並將購物小票投入抽獎箱即可參與抽獎。中獎獎項包括特等獎：$2,000 H Mart 超市購物金 (1名) 、一等獎：$500 H Mart 超市購物金 (2名) 、二等獎：$300 H Mart 超市購物金 (15名) 、三等獎：$100 H Mart超市購物金(100名) 、四等獎：$50 H Mart 超市購物金 (250名)，共有368名幸運顧客，分享總值$30,000快樂購物金（見圖）。抽獎活動將於2022年1月28日公開舉行。

H Mart 智慧卡是為 H Mart 會員量身打造的會員卡，可在任意一家 H Mart 服務台免費申辦； 智慧卡會員可享受各種獨家折扣、會員專屬優惠、購物返現，若你有在 H Mart 購物，那就要去免費申請一下， 購物得積分福利，優惠更多。同時顧客也可以下載H Mart安卓或IOS手機應用程序，在線註冊電子版會員卡，使用更方便，查詢積分輕鬆便捷，折扣活動一目了然。

H Mart從1982年在紐約皇后區 開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。更多信息見H Mart官網、臉書、Instagram及微信 公眾號(ID: hmartofficial)。活動詳情洽 H Mart 此次活動門店H Mart City Center：3500 W 6th St Suite #100, L A，電話 213-325-1917。H Mart LA Madang Plaza： 621 S Western Ave, L A ，電話 213-235-9560。H Mart K-Town Plaza： 928 S Western Ave, L A， 電話 213-235-1666。