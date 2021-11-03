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世界日報紅藍卡線上講座 11/6 再增4場

【洛杉磯訊】

上周結束的六場「2022紅藍卡線上講座」受到讀者的廣泛好評。每年的10月15日至12月7日，是聯邦醫療保險（紅藍卡）的年度開放的轉換期，世界日報時時刻刻關懷耆英長者們的身心健康，特再增加四場「2022紅藍卡線上講座」直播活動，幫助銀髮族們獲得更廣泛資訊。

在疫情仍未消退的影響下，世界日報仍努力的擴展更多宣傳平台，並與健保相關業者緊密的合作，在YouTube的 「U視頻」頻道，直播增場的「2022紅藍卡線上講座」。4場全新講座，由健保相關的專業人士，直播分析2022聯邦醫療保險（紅藍卡）相關資訊及健保計劃福利內容的最新訊息。

直播線上講座的優點是突破了地點、交通的地域限制，也沒有場地容量的限制。11月6日(週六) 上午10時30分起四場講座：第一場上午10時30分，美國金宏保險執行總裁易萍、主講「中心健保2022福利提要：聯邦紅藍卡計畫、悅享計畫」。第二場上午10時50分，中美會計師協會常任理事陳湘美、主講「當你擁有紅藍(白)卡就高枕無憂了嗎?」。第三場上午11時10分，專精長者福利資深講員吳喬恩、主講「簡述紅藍卡 A B C D，包含 2022年中心健保新增福利、以及每月$125退款計劃」。第四場11時30分，美國金宏保險銷售部負責人王珂、主講「申請紅藍卡,  以及計畫選擇的常見誤區」。

歡迎讀者屆時到YouTube搜尋 「U視頻」，或搜尋「2022紅藍卡線上講座」觀看直播，查詢更多訊息，可電話聯絡 323-268-4982分機250。

紅藍卡 聯邦醫療保險 健保

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