我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院聆聽德州墮胎法口語辯論 卡瓦諾立場備受矚目

COVID-19奪走逾500萬條人命 成全球第3大死因

Kia 2支電動越野車隊榮獲越野拉力賽名次！

洛杉磯訊

Kia America為參加Rebelle Rally的兩支車隊雙雙獲得名次而感到驕傲，他們駕駛經過改裝的2022 Sorento PHEV衝過終點線，登上了X-Cross級領獎台。

職業拉力賽車手Verena Mei和領航員Tana White是第一次搭檔，在10支參賽車隊中獲得第二名。Kia去年回歸的車隊Alyssa Roenigk和Sabrina Howells憑藉令人印象深刻的表現，總體排名第三。

Kia North America和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示，對兩個團隊的出色表現感到高興，他們在整個嚴酷的拉力賽中真正考驗了Sorento PHEV的性能。四位女車手都體現了Kia的新口號，『行動激發靈感』，她們登上領獎台證明了我們堅固耐用的SUV也可以成為節能探險車。

兩輛Sorento PHEV都參加了電動車領域的X-Cross級比賽。這些SUV由南加州的女性擁有的LGE-CTS Motorsports改裝，增加的車底裝甲以保護起落架，以及前保險槓護板和防滑板。前後保險槓上都安裝了牽引點，1英寸的間隔升降機使離地間隙略有增加。Hankook Tire America Corp. 作為拉力賽車的官方輪胎供應商，兩款PHEV都使用配備17英寸KMC啞光黑色輪轂的Dynapro AT2全地形輪胎穿越岩石地形和沙丘。

Rebelle Rally的創始人Emily Miller表示，能跟隨兩支車隊並見證他們如何在Sorento PHEV中征服艱難的地形，真是太棒了。兩支車隊為X-CrossTM級別比賽帶來巨大競爭，並使其成為一場極其緊張的拉力賽，最終他們在領獎台上奪得兩個名次。

Rebelle拉力賽跨越了大約1,500英里的崎嶇地形，穿過內華達州、亞利桑那州和加州。

總部位於加州爾灣市的Kia汽車美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為質量最高的大眾市場品牌，並且Kia汽車還被Interbrand評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在超過750家美國經銷商處銷售，包括在美國本土組裝的汽車和SUV。

美國 汽車 加州 賽車 SUV

上一則

洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷

下一則

她以在公司老戴口罩致血氧濃度低申請居家上班 結果...

熱門新聞

美國政府將於11月8日放寬入境限制，但是中國政府目前沒有放寬入境增加航班的趨勢。（檔案圖）

洛城飛台灣每周9班 台美航班11月票價將趨正常

2021-10-30 02:20
亞凱迪亞市近日發生華人在車庫被搶走汽車。（示意圖，亞市警局臉書）

洛縣華人自家車庫被搶走車　歹徒先要他下車面壁跪下

2021-10-28 19:26
南加亞凱迪亞（Arcadia）華人地產經紀史瑞雪（譯音）26日認罪，將募集的資金用於私人用途 。（史瑞雪推特圖片）

華人地產經紀認罪 謊稱投資可獲簽證 集資2160萬供私人揮霍

2021-10-27 02:19
洛杉磯每月1000元現金援助計劃申請於本週五開始。（unsplash.com）

洛市將為低收入戶每月發放1000元 持續一年 唯須申請

2021-10-27 18:34
華男張先生的寶馬車，在停車狀態下離奇失火。（記者邵敏／攝影）

世說新聞／買完菜華男寶馬燒成灰 仇華縱火還是自燃？

2021-10-30 12:40
被掃蕩一空的後備箱。（陳先生提供）

洛縣華人車又被砸 車主損失逾萬元 數個名牌包全被偷

2021-10-31 02:20

超人氣

更多 >
Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售

Zillow炒房失利 近半上市房屋削價求售
布林肯：反對北京片面改變台海現狀的行動

布林肯：反對北京片面改變台海現狀的行動
白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

白宮發言人莎奇染疫 最後一次見拜登是26日

聯合國官員籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐

聯合國官員籲捐60億救饑 馬斯克：說清楚怎麼救就捐
MIT等知名大學「校產基金」賺翻 師生吃紅 免除學費

MIT等知名大學「校產基金」賺翻 師生吃紅 免除學費