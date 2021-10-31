Kia 2支電動越野車隊榮獲越野拉力賽名次！

Kia America為參加Rebelle Rally的兩支車隊雙雙獲得名次而感到驕傲，他們駕駛經過改裝的2022 Sorento PHEV衝過終點線，登上了X-Cross級領獎台。

職業拉力賽車 手Verena Mei和領航員Tana White是第一次搭檔，在10支參賽車隊中獲得第二名。Kia去年回歸的車隊Alyssa Roenigk和Sabrina Howells憑藉令人印象深刻的表現，總體排名第三。

Kia North America和Kia美國 總裁兼法人Sean Yoon表示，對兩個團隊的出色表現感到高興，他們在整個嚴酷的拉力賽中真正考驗了Sorento PHEV的性能。四位女車手都體現了Kia的新口號，『行動激發靈感』，她們登上領獎台證明了我們堅固耐用的SUV 也可以成為節能探險車。

兩輛Sorento PHEV都參加了電動車領域的X-Cross級比賽。這些SUV由南加州 的女性擁有的LGE-CTS Motorsports改裝，增加的車底裝甲以保護起落架，以及前保險槓護板和防滑板。前後保險槓上都安裝了牽引點，1英寸的間隔升降機使離地間隙略有增加。Hankook Tire America Corp. 作為拉力賽車的官方輪胎供應商，兩款PHEV都使用配備17英寸KMC啞光黑色輪轂的Dynapro AT2全地形輪胎穿越岩石地形和沙丘。

Rebelle Rally的創始人Emily Miller表示，能跟隨兩支車隊並見證他們如何在Sorento PHEV中征服艱難的地形，真是太棒了。兩支車隊為X-CrossTM級別比賽帶來巨大競爭，並使其成為一場極其緊張的拉力賽，最終他們在領獎台上奪得兩個名次。

Rebelle拉力賽跨越了大約1,500英里的崎嶇地形，穿過內華達州、亞利桑那州和加州。

總部位於加州爾灣市的Kia汽車 美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為質量最高的大眾市場品牌，並且Kia汽車還被Interbrand評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國汽車繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在超過750家美國經銷商處銷售，包括在美國本土組裝的汽車和SUV。