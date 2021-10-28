打造動力與細節的完美平衡：全新 2022 Kia Stinger !

新的標配功能和升級的外觀設計，Stinger帶來卓越性能和頂級舒適感。展現駕駛本色！

為激情打造

全新 2022 Stinger配有 2種發動機類型和3種等級選項：GT- line、GT1、GT 2。最高輸出368馬力，0到60mph加速僅需4.7秒，標配後輪驅動或可選用的扭矩矢量全輪騙動、及可選配的高性能Brembo？制動器和限滑差速器（LSD），讓Stinger展現一流驅動性能。

GT-Line 進階大馬力等級，配備強大的2.5升渦輪四缸發動機：

最大輸出300馬力和311磅尺扭矩，在前代車型2.0T發動機基礎上增加了45匹馬力，但没有降低燃油經濟性。其重點指標如下：

➤ 8速自動變速器。

➤ 300匹馬力和311磅尺 扭矩，0-60mph加速約為5.2秒。

➤ 後輪驅動RWD或可選用的矢量扭矩前輪驅動AWD。

➤ 預估燃油效率為22/32/25 mpg1（RWD）；21/29/24mpg（AW/D）。

➤ GT的3.3升雙渦輪增壓V6發動機提升了性能，增強動力並輔以新的電子可變排氣装置，帶來更加強勁體驗。

➤ 8速自動變速器。

➤ 368匹馬力和376磅尺扭矩，0-60mph加速時間為4.7秒。

➤ 新型電子可變排氣系統

➤ RWD或可選用的矢量扭知AWD。

➤ 镇估燃油效率為18/25/20mpg（RWD）：17/24/20 mpg（AWD）

為冒險而設計

承載想駛激情展現完美此例，Stinger的獨特風格包含在各項細節中，散發出高端氣質。

➤ 標配LED車燈具有新的日行燈（DRL）或可選的「Stinger標誌性」LEDDRL和大燈。

➤ 標配的LED車尾燈带有横蹲整個後行李厢蓋的獨特裝飾燈，十分醒目；GT款全部採用LED燈，包括LED轉向燈。

➤ 新型18英寸和19英寸車榆，帶有商約币富有科技感的幾何圖形設計。

➤ 更強勁的排氣篇設計增強視覺吸引力。

Stinger在內飾上的提升，增強了以駕駛員為中心的環繞體驗：

➤ 儀表板上的黑色光澤和鍍銘細節增強了親感。

➤ GT車門内側上的前衛縫線圖案帶來醒目的視覺效果；帶有Nappa皮革的GT擁有新的「鏈環」設計，該靈感源自名錶腕帶的設計。

➤ 環境LED心情照明，具有登富的色彩選擇。

Scorpion特別版將於今年春未推出，帶有一系列獨特亮貼，讓Stinger更具吸引力：

➤ 可選擇的外部顏色：冰雪白、極光黑和陶瓷銀。

後尾翼

➤ 黑色擋泥板裝飾和後視鏡蓋，以及深色排氣口裝飾

➤ 獨有的黑色車輪

➤ 重丙破纖維画案装飾

科技升級

Stinger為乘客提供最新的信息娛樂和科技功能：

➤ 標配的10.25英寸獨摸願示屏，帶有導航和標配的Android Auto和Apple CarPlays以及多藍牙無線連接和分屏功能。

➤ 可選用的Harman/kardon高級音響系統。

➤ 適用於兼容智能手機 的無線充電。

➤ 更大的4.2英寸彩色TFT中央願示面板，更易於閱讀，並提供更豐富信息。

➤ 可選用的7英寸中央儀表板，搭載可用的盲點視頻監控，可在打開轉向燈時，激活相鄰車道實時視圖，增加安全性。

高級駕駛員輔助

Stinger的高級駕殿員輔助系統（ADAS）得到了擴展，在豪華車領域成為領導者：

➤ 带交叉路口轉向的前向避撞辅助：在左轉和迎面而來的車輛接近時，協助駕駛員制動以幫助防止碰撞或滅輕某些情況下的影響。

➤ 盲點防撞輔助：在某些條件下，可檢測 到在相鄰車道行駛的車輛。當在盲區中發現車輛時，該功能會在一定條件下自動對外側車輪進行制動，以幫助車輛返回到原來的車道。

➤ 後方交叉避撞輔助：倒車時幫助檢涮後方交叉行駛的車輛。

➤ 常檢測到有車輛接近時，系統會警告駕駛員並自動煞車。

➤ 車道跟隨辅助：根據系統檢涮到的車道標記，進行轉向修正，以幫助車輛保持在車道中央。

➤ 高速路駕駛輔助系統 根據導航系統中的聯邦高速公路限速信息，在某些情況下，自動將速度調垫到 限速範圍內，並煚前方檢測到的車輛保持距離。

➤ 環視監視器 使用四個攝像頭來幫助提供車輛周圍的視圖。

高級駕駛辅助系統不能替代安全駕駛，並且可能無法檢測到重辆週圍的所有物體。始終保持安全駕駛。

等級與定價

GT-Line $36,090

GT1 $43,690

GT2 $51,290

*無論路況如何，您都可以放心駕駛，享受Kia 10 年/100,000英里保修。

*2022 Kia Stinger獲得1HS頂級安全獎。