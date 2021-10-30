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GMCC萬通貸款正開拓德州市場

【洛杉磯訊】

日前GMCC 萬通貸款（General Mortgage Capital Corporation）總負責人 James Jin，Charles Zhao 和 Raymond Chou到德州休斯頓市，分別舉辦了三場小型見面會，在當地招賢納士，同時也為公司做宣傳。

萬通已在德州選好辦公地點，目前有休士頓和奧斯汀兩大城市，即將開業。連續三天的小型見面會，吸引了許多專業人士尋求諮詢和交流，他們也歡迎更多專業人士加入GMCC萬通公司，一起成就事業，一起成就自己的品牌而努力。

GMCC 萬通貸款，住宅貸款業務新擴展至7州。分別是加州、俄勒岡州、亞利桑那州、德州、費吉尼亞洲、新澤西州、科羅拉多州。同時萬通貸款，可以在全美26個州提供租賃屋特別計劃，使用現金流分析，貸款人無需提供工作單位證明，不用提交納稅報表，更不查收入。但是貸款人需要提供租賃屋的租金收入（可以為負）1 至4 單位租賃屋，5單位或更多單位可另行申請。

GMCC萬通貸款精心創建的貸款平台，對應每位客戶貸款需求及條件，量身定制貸款方案。洽詢電話 1 (866) 327-6898 或上網 www.gmccloan.com ；或瀏覽www.joingmcc.com，履歷可寄[email protected]

貸款 德州 新澤西州

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