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FDA緊急批准5-11歲兒童新冠疫苗 最快下周三可接種

羅省牙科中心 器具和診室均嚴格消毒

【洛杉磯訊】

去年美國牙醫學會曾經做過統計，全美國少于1%的牙醫師，新冠病毒檢測結果是陽性，CDC也沒有報告顯示新冠病毒的直接感染來源於牙齒治療。

羅省牙科中心表示，美國牙醫學會一直以來對牙醫診所都有很高標準的要求。他們診所一直以來遵守嚴格的消毒，包括每個病人之間器具和診室的消毒；一次性用品的更換；操作規範等。自去年他們牙科中心重新開診前，三家診所已經裝置了空氣淨化器和口外的強力抽吸機，有效控制室內游離的氣溶膠，加上最高標準的PPE個人防護，在保護醫護人員安全的環境下，病人也可以放心接受治療。

該牙科中心表示，由於疫苗普及，洛城疫情也好轉了，但由於變種病毒出現，華人多數還是保持比較謹慎的態度，但不要忽略了口腔健康。抗疫最重要的一環是提高免疫力，口腔的細菌跟全身系統疾病可是息息相關。在家裡做好牙齒的保健很重要，每頓飯以後牙齒之間用牙線清潔及刷牙，這個是大家都知道。及時清出來的是軟的牙垢，要是累積久了，它會鈣化變成硬硬的牙結石，自己就很難清除掉了。牙結石裡面的細菌會破壞支撐牙齒的牙槽骨，慢慢演變成牙周病。牙周病比起骨質疏鬆症更直觀，更容易發現，牙齦容易出血，口腔有異味，牙齦萎縮，牙齒顯得越來越長，嚴重的牙齒會鬆動。患者的免疫力通常比較低，牙周病病菌吸入到肺部會引起各種肺病，心肌梗塞、老人失智以及中風的機率都比正常人高。

預防牙周病需每六個月到一年洗牙檢查，有必要的時做深層潔牙，很多人誤以為在診所清潔完就沒事了，其實自己日常的清潔才是最重要的。牙齒不是獨立的，它跟下頜關節、面容及全身健康息息相關，檢查的時候要看全面，從牙齒入手，通常比較容易找出病因。譬如經常頭痛的患者，自己多觀察一下，是不是多個牙缺失很多年了，有沒有晚上睡覺磨牙，早上起床下頜關節會不會很累，智慧牙會不會經常腫痛等。疫情期間在家裡不可避免會多吃零食，盡量選擇低糖或低脂食物，吃完馬上喝水對預防蛀牙總有點幫助。

羅省牙科中心在阿罕布拉市、西柯汶那市及中國城都有診所，專業的醫師群可以為你全家大小解決牙齒的困擾。任何有關牙齒問題，可電626-284-0908諮詢或預約看診。

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