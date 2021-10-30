加州學校安全網頁 提供家長學校安全措施信息

在經歷了一年多的疫情大流行挑戰後，許多家長可能會非常擔心、將孩子送回學校接受全面的在校學習。由加州 政府官方設立的學校安全網頁（Safe Schools Parent Page）schools.covid19.ca.gov/pages/parent-page，向家長提供有關學校安全措施的信息，解釋學校為防止疫情傳播而採取的措施，這可保護學生在校期間的健康，以及面對面學習對兒童社交和情感發展的重要作用。

該頁面將會不斷更新有關 COVID-19 和家長學校的最新資源。這是加州全民安全學校計劃，提供支持和問責制，以建立一條明確的路徑，最大限度地減少校內傳播，並首先實現分階段恢復面對面教學，然後持續進行安全的在校學習。他們並開發了一系列視頻、信息圖表和材料，用於宣傳加州學校正在實施的 COVID 安全措施，以確保孩子們的安全和健康。

例如：（1）兒童疫苗 ：針對 COVID-19 和其他疾病的疫苗接種的資源和信息。（2）在學校進行測試：快速簡便的測試是防止疫情在學校傳播的重要方法。（3）學校健康小組視頻：聆聽與健康和教育專家討論 COVID-19 和學校的對話。（4）為家長提供有關更新的學校指南，以及有關重新開放學校的常見問題解答的信息。（5）研究表明，學校可以安全地重新開放。（6）為加州學校提供超過 250 億美元的資金，以安全地恢復在學校全面的面對面學習。

此外，共有7個安全防護措施，以確保孩子和學校的安全：（1）口罩：口罩很簡單，也很有效。它們可以防止病毒在室內從一個人傳播到另一個人的空氣中。當孩子戴上口罩時，他們是在保護自己和校園內的其他人。（2）通風：教室和學校建築中的良好氣流有助於清除可能含有病毒的空氣。（3）洗手：定期洗手可以減少手上的細菌數量，以防止病毒通過接觸表面或其他物體傳播。（4）生病時待在家裡：如果孩子感到不適，請讓他們回家不上學，以便他們能更快好起來。在回來之前詢問學校孩子是否需要進行 COVID-19 檢測 。（5）測試：即使在孩子或其他學生或老師開始感到不適之前，COVID-19 測試也可以檢測到該病毒。對未接種疫苗的學生和教師進行定期檢測，有助於每個人保持安全並留在學校。（6）接觸者追踪：孩子的學校或當地衛生部門，將通知與校園內檢測呈陽性的人有密切接觸的家長和老師，並隨時提供幫助。（7） COVID-19 疫苗： 這是一種安全有效的預防嚴重疾病的方法，讓學生重新享受他們喜歡的東西，包括學校體育、俱樂部和社交活動。 如果孩子年滿 12 歲或以上，現在即可以接種疫苗。

目前加州多地區都有提供無需預約的疫苗接種服務（walk in sites），無需預約接種點的地址、聯繫方式及開放時間等訊息，可登錄https://myturn.ca.gov/clinic.html查詢。如有任何關於疫苗疑問，可瀏覽VaccinateALL58.com/Chinese或去電1-833-422-4255以獲得解答。