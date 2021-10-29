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10/31 2:00pm 陳明主講 紅藍卡 HMO vs PPO介紹Alignment 健保的黑卡服務

陳俊材
長青保險
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10月31日下午2點，主講人陳明 Michael Tran演講主題是： 2022健保介紹：「紅藍卡」健保 HMO vs PPO計畫。

演講中，陳明會介紹在林林總總眾多健保公司之中，Alignment 健保公司的黑卡服務（Access on-demand concierge)，令人耳目一新及倍感溫馨。黑卡每天24小時每週七天的全天侯的貼心禮賓服務，幫助顧客快速、輕鬆、高效率的了解可用服務和福利；以幫助顧客獲得應得的禮賓級體驗。

不僅如此，Alignment 健保計劃還有每月月費$22.50的AVA PPO 007(限LA 、橙縣及聖地牙哥縣）；以及smartHMO 013(限LA County) 健保計劃 Medicare part B部份，每月回饋至社安金帳戶$109加$30現金的極好福利。

如果加入Alignment 的白金健保計劃 Platinum HMO，每年最高自付費用是$698。如客戶又有 SSBCI身份時，即能獲得陪伴照護、雜貨津貼、寵物服務、以及害蟲防治等等的額外福利。

健保 福利 紅藍卡

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