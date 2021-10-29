恆豐銀行 第三季財報亮麗 加州績優

恆豐銀行

恆豐銀行日前召開第三季度財報記者會，由恆豐銀行吳文龍董事長主持，副董事長高成淵，董事錢武安，孫定藩，陳文全，吳國寶， 荘興華，董事兼總經理張永男，貸款 部總負責人Fion Chen，公關經理Jennifer Zhou 及董事長秘書徐明雯列席參加。

吳董事長首先報告恆豐銀行2021年第三季的財報，截止九月底，總資產已近22億3仟萬，稅前收入近3890萬元，稅後收入近3100萬元，資產報酬率（ROA）1.90% ，投資報酬率（ROE）17.0%， 績效率（Efficiency Ratio ）39%， 總資本額突破2億 5仟萬，他感謝全體董事會成員及全體員工的共同努力。

自去年疫情 至今，在外部疫情肆虐，環境惡劣的情況下，恆豐銀行的貸款業務卻始終保持強勁上升趨勢。截止九月底，貸款總額比去年同期有近10% 的增長。 吳文龍充滿信心預計年收入可達到5250萬，2021年將會是恆豐銀行最好的豐收年。

吳董事長分享對於新市場開拓的經驗，自2016年起進軍加州 市場至今，在加州建立三個分行及一個Loan production office ，截止到今年9月底，加州地區的存款吸收已超過3億，貸款總額超過1億6仟5佰萬。事實證明，當時進軍華人居多的加州市場這一策略是正確的。

恆豐銀行作為社區銀行1998年建行，經過23年的的努力總資產已達22.3億，目前已成長為步入大型銀行的標準，員工超過238人，擁有總行和分行20處，及1個Loan production office 。在未來，恆豐銀行在努力經營市場業績的同時，也將繼續不遺餘力的支持社區的發展，以盡社區銀行應盡之社會責任。 有關詳情可到網站：www.afnb.com查詢。