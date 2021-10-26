美西最佳博彩娛樂場 Pechanga大莊家賭場度假村獲讀者投選支持

在美國西岸，大莊家不愧為拉斯維加斯以外的「美國西岸最佳博彩娛樂場」。

大莊家賭場度假村（Pechanga Resort Casino）在USA TODAY旗下網站10Best.com舉辦的全美讀者網上投票 評選（Readers’ Choice 2021）中，在「拉斯維加斯以外的最佳博彩娛樂場」獲第二名，另又獲「全美最佳博彩娛樂場酒店」第四名。大莊家也因此成為加州 唯一一間在這兩大類獎項中均獲提名 並獲獎的博彩娛樂場度假村，在美國 西岸，大莊家不愧為拉斯維加斯以外的「美國西岸最佳博彩娛樂場」。

USA TODAY於每年九月間舉辦博彩娛樂場的投票活動相當受歡迎，全美各地民眾及讀者選票紛至沓來，2021年度投票已於10月11日結束。大莊家表示，來自加州及全美各地喜愛大莊家的忠實粉絲告訴該賭場團隊成員，在這次全美票選中，支持並投票給座落於特曼庫拉酒鄉的「大莊家」。

最終投票結果不負眾望，「大莊家發展集團」高級總裁Andrew Masiel表示，被票選為美西最佳的博彩娛樂場是巨大的榮幸，也正因所有團隊成員一直以來的努力不懈及無私奉獻，才有今日獲評殊榮，大莊家團隊始終致力於為每位客人提供最貼心周到的個性化服務及休閒度假體驗。

自2015年起，USA TODAY 10Best.com舉辦的全美讀者投票開啟以來，大莊家賭場度假村每年均獲得提名。在2015及之後的每年裡，座落於加州特曼庫拉酒鄉的大莊家在每個獎項類別的10佳評選中均名列前茅。值得一提的是，在2015年的評選中，「大莊家」榮膺「全美最佳博彩娛樂場」第一名。

從度假村的規模、豪華、潔淨度，便利的設施，以及團隊所展現的真誠及友善，受到顧客們的稱讚。此外，「大莊家」是整個加州擁有最多實地便利設施的博彩娛樂場度假村，其中包括一座18洞世界錦標賽級的高爾夫球場，佔地25,000平方呎的一座獨立兩層高的豪華水療護理中心，1,100間豪華酒店客房及套房，大型華麗的綜合性游泳池佔地面積超過四座欖球場，世界級娛樂項目，豐富多彩的星級餐飲美食及酒吧，以及全天24小時博彩娛樂。

多項特質更讓大莊家在近期榮獲另三項權威區域性評選大獎，包括「新聞企業報」（The Press-Enterprise），「橙縣紀事報」（Orange County Register）以及「洛杉磯 時報」（Los Angeles Times），讀者們票選大莊家為「南加州最佳博彩娛樂場」。

「大莊家賭場度假村」為洛杉磯、橙縣、聖地牙哥及其他周邊地區的最佳休閒娛樂度假勝地，距特曼庫拉酒鄉的田園風光僅數分鐘車程。Pechanga印第安部族以熱心回饋社區而聞名於整個加州。大莊家官網Pechanga.com，服務專線877-711-2946。地址45000 Pechanga Parkway, Temecula, CA 92592。