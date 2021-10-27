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2022年中國信託銀行桌曆發行 「集世報印花」可獲得

洛杉磯訊
中國信託銀行2022年精美桌曆。
中國信託銀行2022年精美桌曆。

洛杉磯世界日報中國信託銀行（CTBC Bank）合作，推出「集印花，送精美桌曆」活動開跑。讀者只要將登在世界日報11月8日至13日地方新聞（B1版）上的「中國信託銀行」的六枚印花，在規定時間內剪集並完成要求，即可獲得中國信託銀行2022年一份精美桌曆，數量有限，送完為止。

讀者只要將「中國信託銀行」的六枚印花剪齊，並貼在印花表格右側有「中國信託銀行」字樣格內，以大寫方式填寫姓名、電話、電郵及地址，可至世界日報總部或各大書局領取桌曆，或附郵資四元寫信到世界日報要求世報寄送。本活動至2021年12月31日截止，但因桌曆數量有限先到先得，送完為止。

洛杉磯世界日報總部及各大書局地址及聯絡方式如下：

世界日報總部（蒙市）地址：1588 Corporate Center Dr. ,Monterey Park, CA 91754；電話：323-268-4982。聯菁書局（蒙市）地址：912 E. Garvey Ave. Monterey Park, CA 91755；電話：626-288-6390。洛城書店（蒙市）地址：153 E. Garvey Ave. #6, Monterey Park, CA91754；電話：626-280-0823。

世界書局（蒙市）地址：423 N. Atlantic Blvd.#103, Monterey Park, CA 91754；電話：626-458-0689。世界書局（亞凱迪亞市）地址：1234 Golden West Ave. Arcadia, CA 91007；電話：626-446-1831。長青書苑（羅蘭岡）地址：1015 Nogales Street#133, Rowland Heights, CA 91748；電話：626-913-2481。

惠康書局（哈岡）地址：1611 Azusa Ave., Hacienda Heights, CA 91745；電話：626-418-7999。世界書局（聖蓋博市）地址：608 E. Valley Blvd.#D. San Gabriel, CA 91776；電話：626-280-6088。

長青書局（羅斯密市）地址：8118 E. Garvey Ave.#F, Rosemead, CA 91770；電話：626-572-8079。福斯書局（阿提夏市）地址：18850 Norwalk Blvd. Artesia, CA 90701；電話：562-865-8882。

讀者亦可參閱世界日報10月27日B13頁廣告。

洛杉磯世界日報和中國信託銀行（CTBC Bank）合作，推出「集印花，送精美桌曆...
洛杉磯世界日報和中國信託銀行（CTBC Bank）合作，推出「集印花，送精美桌曆」活動開跑。

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