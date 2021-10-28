10/30 2:00 pm- 3:30 pm長青保險 Greenvillage Insurance Services負責人邱文齡 三場演講詳解紅藍卡各項問題

長青保險 的負責人邱文齡

下午2:30 邱文齡演講主題：2022省錢的健保 -補助保費？轉診？醫療網？

下午3:00 演講主題：紅藍卡與健保制度-補充保險+Part D藥物保險。

主講人邱文齡 （ Wen Ling Antoine），擁有30多年健保及醫療管理經驗，在波士頓取得碩士學位後移居LA，曾任職嘉惠爾醫院、Orlando 醫療集團，並擔任泰平醫療網市場推廣部主管20多年。目前她負責的長青保險公司，簽約代理12家優質健保公司：安森藍十字、藍盾健保、中心健保、聯合健保、福全健保、惠安納健保、環球健保、Aetna、SCAN、Alignment 、Silverscript、WellCare 等公司。

從事醫療保險服務的多年期間，總是被問到有關HMO 及PPO的選擇困擾。她表示，HMO 保險計劃，比較起傳統的紅藍卡基本架構，福利 更優惠。HMO 保險計劃分別有不退費的「省錢計劃」及退費的「更省錢」計劃。如果選擇了「不退費計劃」，其省錢的項目包括： 免付Part A 的住院自付額$1,484、免付Part B 的門診自付額$203以及20%的共付額、免付藥物保險Part D 的月保費、自付額及共付額。還有更多的福利包括補助眼鏡、建身房、非處方藥物及國外緊急醫療費用報銷。但是如果選擇每月退費$125至你的社會安全金帳戶的「退費更省錢計劃」，一樣擁有類似上述的優惠，差別在福利項目會有一些分攤金額。

另外，有些人想避開轉診、審核…這些有等待期的醫療手續；或想在化驗乃至掃描、使用醫療設備服務時，擁有較無限制的服務，還有一些人遇到醫療判斷的問題時，想自由的尋找第二、第三醫療資源的意見分析；另一些人經常去旅遊或常到外州而寧可擁有醫療自由選擇權的人士，可以考慮選擇紅藍卡補助計劃。這個是「花錢計劃」，但自由性是最大的特點！同時你還需加買每月$7 至$160不等的藥物保險Part D。

耆英長者們可能會問，要如何選擇最適合自己的健保計劃?參加健保計劃有什麼費用？健保計劃有什麼樣的福利，對我有什麼樣的利弊？我還有團體公司保險，也有紅藍卡要怎麼辦？現滿65怎麼處理健保？我想要減低費用來拿到最好的福利？我想改變保險，想要有自由，不要等待轉診、約診，該怎麼辦？我有醫療需要或問題，常常找不到人解答該怎麼辦？人常在國外可是我已經65了怎麼辦？我65了也有白卡該怎麼辦？…..等等相關疑問，都可以在演講中獲得答案。

邱文齡補充說明：南加州健保公司繁多，每家公司提供的福利各個不同，紅藍卡持有人，既要考慮自己熟識的衆醫生及服用的多種藥物在那一家保險公司的保險覆蓋最全？又要比較跟隨那一家保險公司的自付費用最省？以及選用那種保險計劃對自己的健康狀況最適用？這時候有真實豐富經驗，以及深度瞭解各大保險公司福利的保險經紀人，更形重要。

「長青保險」由一群擁有醫療相關背景且具有熱忱、近30年經驗豐富的保險經紀人團隊，提供聯邦醫療保險 相關訊息、及第一手耆英健保資料等服務；有多位精通各地方言及各國語言的專業保險經紀人，解答各大保險公司及產品的比較與說明；該公司會根據你的需要來提供健康保險計劃產品，並承諾提供優質親切高效率的客戶服務。