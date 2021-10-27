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低收入者新福利 手機、網路可負擔

蒙市訊

一項新的政府福利計畫，讓貧困和低收入者更負擔得起手機和互聯網。有資格獲得者，DATA流量會增加到14GB ，並可以用優惠價購買平板電腦。

符合條件者申請時，攜帶正本身份證、醫療卡(白卡)和工卡，如果沒有白卡則攜帶老人金（SSA）每年收入信福利聲明或者納稅申請表。但平板電腦數量有限，申請要快。

加州政府提供給18歲以上低收入加州居民的普濟手機計畫，現提供五寸半4G中文智能手機和平板電腦。每月不需付費用，無帳單。 可以全美任何地方無限打電話、發短信，也可以上網每月14GB流量。

如果家庭沒有參加公共援助計畫，但是年度總收入等於或低於這些年收入限額，就有資格獲得加州免費手機計畫：(1) 1-2人年收入低於$28,500; (2) 3個人年收入低於$33,100; (3) 4個人年收入低於$40,300; (4) 每位附加人員 $7,200。

如果你或家中的其他人參加了符合條件的公共援助計畫中的任何一項，就有資格獲得：1. 有醫療卡MedCal白卡 。 2. 參加低收入家庭能源援助計畫（LIHEAP）。3. 有聯邦政府補助 (SSI)。4. 有聯邦公共住房援助或第8節。5. 有加州聯邦食品券或補充營養援助計畫。6. 婦女、嬰兒和兒童營養補助計畫（WIC）。7. 國立學校午餐計畫（NSL）。

申請地點：Alhambra：1413 E Valley Bl，Alhambra 護照照片(168 超市旁) 626-281-8888。Monterey Park：423 N.Atlantic Bl., #103，世界書局( 大中華超市旁) 626-234-8282, 626-458-0689。Westminster： 9637 #B Bolsa Ave., Suite B,  ( T & K Food Market旁 ) 626-423-9989。San Diego：7323 Convoy Ct, 天天通訊( 大華超市後面 )858-268-2882  。San Gabriel： 608 E Valley Bl., #D,  世界書局( 順發超市旁 )626-280-6088。

低收入 加州 手機

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