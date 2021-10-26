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百科會計事務所 失業金申請及未收到原因

【洛杉磯訊】

百科會計事務所在為客戶申請失業金時，經常有其他客戶來諮詢，申請失業金遇到各類問題並請求幫助，有些申請後沒有下文、有些處於等待狀態、還有被EDD取消資格或被追討已領取的失業金。

 該會計事務所表示，為了快速成功領到失業金，需要注意以下幾個常見問題， (一)合法工作資格問題。要確定自己在美國有合法工作資格，及時更新即將過期證件。(二)身份和地址驗證。因EDD被假的申請詐騙了很多資金，需對每個領取者進行身份核實，對於EDD發出需要核實身份的信件要及時處理，否則領取不到失業金，如置之不理，就會被EDD追討已領取的款項。

(三)雇員和自雇的混淆。有申請者在申請時，誤把「自雇」當做「雇員」來申請。

(四)當失業金領取一年後，很多人需要重新申請，而重新申請所填數據要以前一年的收入和工作性質為依據。有些人因為這樣的改變，從拿較少的失業金變為翻倍領取，另還能拿到聯邦300元的補助。

 (五)每兩週需簽注一次，但不可既簽紙張寄給EDD，又同時在EDD網站簽注。重複簽注會使系統暫停發放你的失業金。(六)有些EDD的未知原因，也會使你的賬戶暫時凍結，這就需要和EDD溝通，他們經手了很多案例，能使客戶有一個滿意的結果。

 如有申請失業金、無法領到失業金的問題，可電408-329-7900洽百科會計事務所，他們專精美中跨境公司和個人的各類財務、稅務咨詢和辦理事務。公司微信號是a4083297900，Line是4083297900，WhatsApp是4083297900等。

失業金 工作 微信

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