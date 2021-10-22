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紅藍卡最新資訊 世報6場線上講座與長者分享

洛杉磯訊

每年的10月15日至12月7日，是聯邦醫療保險紅藍卡）的年度開放的轉換期，世界日報時時刻刻關懷耆英長者們的身心健康，特舉辦「2022紅藍卡線上講座」直播，幫助耆英長者獲得更廣泛資訊。

在疫情仍未消退的情況下，世界日報仍努力的擴展更多宣傳平台，並與健保相關業者緊密合作，訂於10月30日、31日（星期六、日）下午2時起，在YouTube的 U視頻，直播「2022紅藍卡線上講座」，錯過上周末「銀髮樂齡生活展」的讀者也不必擔心，6場全新講座，由健保行業的專業人士，直播講解分析2022聯邦醫療保險（紅藍卡）相關資訊及健保計劃福利內容的最新訊息。

目前美國每天有一萬人進入65歲，將要加入或新加入Medicare的人，需要暸解什麼是聯邦醫療保險傳統的Medicare？什麼是聯邦醫療保險優良計畫（Medicare Advantage）嗎？什麼是Medicare的Part A、Part B和Part D？該如何選擇才是對自已的需要最適合的？

而已經加入Medicare的人，則要注意有什麼重要改變，尤其是聯邦醫療保險優良計畫、以及涵蓋處方藥的Medicare Part D。

Medicare的Part A和Part B分別涵蓋住院和看醫生福利。參加Part B得支付月費。傳統計畫在達到自付額上限後，使用福利需付20%自付額，這種計畫沒有醫療網限制。而Medicare優良計畫，則需看醫療網內的醫生，但很多都沒有自付額。詳細情形歡迎關注此次的線上講座，聽聽專家詳細解說。

線上講座的優點是突破了地點、交通的地域限制，也沒有場地容量的限制。本周六及周日，下午二點至三點半各有三場講座，歡迎讀者屆時到YouTube搜尋「U視頻」，或搜尋「2022紅藍卡線上講座」觀看直播。查詢更多訊息，可電話聯絡323-268-4982分機250。

聯邦醫療保險 紅藍卡 健保 福利

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