韓國城SYTK 牛骨湯 好吃量大價格實惠

外帶附送豐盛韓國小菜

位於韓國城的韓國料理店SYTK Sullungtang（牛骨湯），味道道地，且量大價格實惠，無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少。華人 最愛的牛骨湯全天收費9.99元，辣牛肉絲湯全天12.99元。早上7點開始營業至晚上9點。

很多住在加州 的韓國人表示，想吃韓國餐時會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很地道。很多老客戶表示，喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

老闆 Cory Song表示，因新冠疫情 ，外出就餐成本飆升，他們本著以誠實的價格為消費者提供健康而豐盛的每一餐，並設定了為客戶提供三個滿意的目標：價格，美味，親切。

老闆還表示，專營牛骨湯的餐廳、湯頭絕對是關鍵；該店使用經過48小時燉煮的濃湯頭，加上豐盛的食材及清爽的牛肉湯，吸引了很多回頭美食家。

該餐廳歡迎團體訂單：牛雜湯（解酒湯 Shiitake Beef Soup) 9.99元，人氣·牛骨湯 (Classic Ox Bone Soup) 9.99元，綜合牛骨湯 (Mixed Ox Bone Soup) 12.99元，乾魚湯 (Dried Pollock Soup) 9.99元，牛排骨湯 (Short Rib Soup) 14.50元，小編我最愛的辣牛肉絲湯 (Spicy Beef Soup) 12.99元·，牛膝骨湯 (Ox Knee Bone Soup) 14.50元，下酒菜 韓式滷牛肉 (Thinly-sliced Boiled Beef) 32元。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W Olympic Blvd #108，Los Angeles, CA 。每週 7 天營業。