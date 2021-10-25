我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大氣河流來襲 金山灣區籠罩暴風雨 部分居民疏散

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

福樂紀念公園博物館 舉辦新展品開幕式

【洛杉磯訊】

「福樂紀念公園博物館」日前舉辦新一批展品的開幕儀式，這批名為「溫故知新：福樂紀念公園的藝術與歷史」的展品，展示了福樂紀念公園標誌性藝術背後的豐富歷史； 包括繪畫、素描、雕塑、花窗玻璃、地圖、老照片等，主要來自該博物館的永久收藏。 

其中一些文物有上百年歷史，許多文物和藝術品也是第一次亮相展覽。展期自10月20日至2022年3月13日在該博物館展出。博物館開放和入場時間是週二至周日上午10時至下午5時。

當天的開幕儀式，由博物館館長兼展覽策展人詹姆斯·費什伯恩博士（James Fishburne, Ph.D.，圖右），和福樂紀念公園銷售經理Ethan Chen（陳全，圖左）主持。

博物館導覽與活動時間：每週六下午 2 時至3 時在 Court of Freedom。民眾可享受免費導覽，參觀 Court of Freedom的雕塑、馬賽克藝術品和歷史。週二至週日可應要求提供展覽和大陵墓的免費團體導覽。也可應要求提供線上導覽。安排免費團體導覽，可電郵至[email protected]。或上網博物館網站https://forestlawn.com/exhibits-and-events/museum/。

更多資訊可去電323-340-4782 (英文) 、888-689-8888 (中文) ，電子郵件[email protected], 或上網至https://forestlawn.com/exhibits/the-hall-of-crucifixion-resurrection/，或至官網forestlawn.com。

有關該展覽，博物館或福樂紀念公園的更多資訊，可去電323-340-4742或[email protected]與湯姆·史密斯聯繫。

為保護民眾的健康與安全，所有人員在建築物內時都必須戴口罩。訪客可以使用免接觸洗手液站進行消毒。 有關最新更新可參閱http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/。

展覽按主題分為幾個展區進行；開幕式當天博物館館長介紹了許多作品，其中一件珍貴文物是「福樂紀念公園之歌」的樂譜。 它編曲於 1947 年，旨在鼓勵員工之間的友情。 「一個多世紀以來，福樂紀念公園一直是南加州藝術和文化遺產的一部分。」 福樂紀念公園營銷高級副總裁Rodolfo Saenz說。

福樂紀念公園博物館於1952年首次開放，現在由三個展覽廳和一家禮品店、以及著名的雕像，彩色玻璃窗，馬賽克和建築組成的永久性收藏，分佈在福樂紀念公園在南加州的六個位置。 創始人伯特伊頓博士在他的「建設者信條」中寫道，我們的公園應該是 「一個藝術家學習和素描的地方; 學校老師帶給快樂的孩子們看書時看到的東西的地方」。 本著這種精神，福樂紀念公園博物館永久性地收藏了19世紀和20世紀一系列歐美藝術家的照片，繪畫，青銅和大理石雕像，這些都陳列在博物館的前畫廊中。 

博物館 加州 雕塑

上一則

南加電話626等區須撥10碼 即起加上區號才能接通

下一則

韓國城SYTK 牛骨湯 好吃量大價格實惠

延伸閱讀

來美工作曝光？真子公主傳任職大都會博物館 年薪13萬

來美工作曝光？真子公主傳任職大都會博物館 年薪13萬
銀髮樂齡生活展／11:20am福樂紀念公園Forest Lawn 生前規劃好處知多少？

銀髮樂齡生活展／11:20am福樂紀念公園Forest Lawn 生前規劃好處知多少？
美國華人博物館抵制仇恨亞裔展 免費參觀延至明年3月

美國華人博物館抵制仇恨亞裔展 免費參觀延至明年3月

示威者騷擾紐約華人博物館員工 每日新聞譴責

示威者騷擾紐約華人博物館員工 每日新聞譴責
台珠寶藝術家CINDY CHAO 紅寶石牡丹綻放英國V&A博物館

台珠寶藝術家CINDY CHAO 紅寶石牡丹綻放英國V&A博物館
伊副州長首訪芝華裔博物館 肯定華裔貢獻

伊副州長首訪芝華裔博物館 肯定華裔貢獻

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
洛杉磯國際機場出入境。（CBP提供）

世說新聞／華生LAX入境被遣返 失聯4天竟遭如此對待

2021-10-20 13:55
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20

超人氣

更多 >
出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點

出手打炒房 中國將開徵房地產稅 10大城試點
外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實

外媒爆金與正「處決金正恩」 韓國家情報院：完全不實
3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉

3承諾都失守…拜登預算案恐「險勝」 不利期中選舉
紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語

紐約白人女持紙箱毆打17歲少女 吐亞裔仇恨言語
「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲

「六人行」男星抗癌3年不幸去世 享年59歲