福樂紀念公園博物館 舉辦新展品開幕式

「福樂紀念公園博物館 」日前舉辦新一批展品的開幕儀式，這批名為「溫故知新：福樂紀念公園的藝術與歷史」的展品，展示了福樂紀念公園標誌性藝術背後的豐富歷史； 包括繪畫、素描、雕塑 、花窗玻璃、地圖、老照片等，主要來自該博物館的永久收藏。

其中一些文物有上百年歷史，許多文物和藝術品也是第一次亮相展覽。展期自10月20日至2022年3月13日在該博物館展出。博物館開放和入場時間是週二至周日上午10時至下午5時。

當天的開幕儀式，由博物館館長兼展覽策展人詹姆斯·費什伯恩博士（James Fishburne, Ph.D.，圖右），和福樂紀念公園銷售經理Ethan Chen（陳全，圖左）主持。

博物館導覽與活動時間：每週六下午 2 時至3 時在 Court of Freedom。民眾可享受免費導覽，參觀 Court of Freedom的雕塑、馬賽克藝術品和歷史。週二至週日可應要求提供展覽和大陵墓的免費團體導覽。也可應要求提供線上導覽。安排免費團體導覽，可電郵至[email protected]。或上網博物館網站https://forestlawn.com/exhibits-and-events/museum/。

更多資訊可去電323-340-4782 (英文) 、888-689-8888 (中文) ，電子郵件[email protected], 或上網至https://forestlawn.com/exhibits/the-hall-of-crucifixion-resurrection/，或至官網forestlawn.com。

有關該展覽，博物館或福樂紀念公園的更多資訊，可去電323-340-4742或[email protected]與湯姆·史密斯聯繫。

為保護民眾的健康與安全，所有人員在建築物內時都必須戴口罩。訪客可以使用免接觸洗手液站進行消毒。 有關最新更新可參閱http://publichealth.lacounty.gov/media/coronavirus/。

展覽按主題分為幾個展區進行；開幕式當天博物館館長介紹了許多作品，其中一件珍貴文物是「福樂紀念公園之歌」的樂譜。 它編曲於 1947 年，旨在鼓勵員工之間的友情。 「一個多世紀以來，福樂紀念公園一直是南加州 藝術和文化遺產的一部分。」 福樂紀念公園營銷高級副總裁Rodolfo Saenz說。

福樂紀念公園博物館於1952年首次開放，現在由三個展覽廳和一家禮品店、以及著名的雕像，彩色玻璃窗，馬賽克和建築組成的永久性收藏，分佈在福樂紀念公園在南加州的六個位置。 創始人伯特伊頓博士在他的「建設者信條」中寫道，我們的公園應該是 「一個藝術家學習和素描的地方; 學校老師帶給快樂的孩子們看書時看到的東西的地方」。 本著這種精神，福樂紀念公園博物館永久性地收藏了19世紀和20世紀一系列歐美藝術家的照片，繪畫，青銅和大理石雕像，這些都陳列在博物館的前畫廊中。