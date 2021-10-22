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銀髮樂齡生活展／中心健保 獲長者選擇金獎10萬元全球海外醫療保障 受到歡迎

郭淑敏
中心健保
中心健保

曾獲聯邦紅藍卡計劃獎勵-2021年長者選擇金獎的「中心健保」，在華裔銀髮族間獲有很高的評價；它的10萬元全球海外醫療保障，更是受到歡迎。

中心健保是由一群本地的醫生於2004年所創立。從那時起，他們努力提供會員負擔得起的醫療保健計劃、以及高品質的多樣文化醫療保健服務。他們根據社區文化特性提供具特色的醫療保健需求 ，他們的服務部成員會說多種語言及方言，提供每周 7 天的服務。

中心健保除了含保傳統聯邦紅藍卡的醫療保障外、還提供其他的免付費福利：醫生看診和住院治療、遠程醫療看診、24次針灸治療、優選食品、普通藥（第一與第二等級）、無限往返接送交通車服務。和其他福利：125元/每季度櫃檯成藥補助、每月50元健身房會費及課程補助、每年300元鏡框鏡片補助、每年2000元助聽器補助、和全面的牙科福利、及全球海外醫療保障10萬元、

中心健保因贊同本報服務社區耆老的理念，特贊助此次銀髮樂齡展。想了解他們如何提供比傳統聯邦紅藍卡更多的福利，並且了解如何挑選適合你的健保計劃，可去電1-888-500-8907，每週七天上午8時至晚上8時，或上網www.centralhealthplan.com。

健保 福利 紅藍卡

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