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銀髮樂齡生活展／2:40 pmSCAN健保 計劃福利多B計劃月現金回饋高達 $125

陳俊材

正在尋找瞭解你需求的 Medicare Advantage Plan？SCAN Health Plan 隨時提供協助。SCAN 代表伍可所 Michelle Ng，並將以「SCAN健保計劃福利多，B計劃月現金回饋高達 $125」為題，加以解說。

2022 年的年度參保已開始。你期望健康計劃提供什麼？當然是承保你最常使用的服務。而且，如果你想看特定的醫生，先查明他們是否在該計劃的提供者網絡內。

你可能還想要獲得：1.處方藥承保 – 在計劃的處方藥一覽表（他們的承保藥物清單）上尋找你的藥物，瞭解它們是否在承保範圍內以及共付額是多少。今年，SCAN 為我們的許多計劃提供共付額為 $0的第1 級和第 2 級藥物1。

2.特殊需求健康計劃SCAN Balance (HMO SNP) 專為被診斷患有糖尿病的人士設計，並在某些地區以 $0 的共付額提供特定胰島素2。

3.遠超Original Medicare的福利 – 這些福利可能包括交通服務、牙科和視力護理、健身房會員資格、居家服務等。2022 年，SCAN 將提供更多福利，例如免費的 FitBit 和增強的技術福利，讓你繼續享有Medicare。]

4.用你的語言提供的客戶支援–可以透過電話與持牌的代理交談，瀏覽網站，並索取中文文件和參考資料。

福利 健身

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