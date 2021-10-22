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銀髮樂齡生活展／1:10 pm聯合健康保險 助長輩 清楚瞭解聯邦醫療保險

吳鴻鈞

聯合健康保險（UnitedHealthcare)為幫助大眾過更健康的生活，參加銀髮樂齡展，並由險執照經紀講解「清楚瞭解聯邦醫療保險」，並在現場提供中文聯邦醫療保險資訊。

聯合健康保險設有天普市亞裔資訊中心，位於9055 E. Las Tunas Dr., Suite 120, Temple City，服務洛杉磯縣亞裔紅藍卡受益人及會員。其客戶服務專員可以國、粵、英語説明討論健康福利。聯合健康保險歡迎加州紅藍卡受益人和照護者前來瞭解聯邦醫療保險計劃選項，和參加中心所舉辦的健康講座。該中心與社區各界合作，幫助改善紅藍卡受益人和更廣大社區的健康狀況。除了天普市，聯合健康保險還在洛杉磯韓國城及位橙縣的Buena Park亞裔資訊中心。

聯合健保幫助全國民眾過更健康的生活，將健康護理事項化繁為簡，滿足消費者的健康和保健需求。並提供完善聯邦醫療保險(Medicare俗稱紅藍卡)和醫療補助 (Medicaid，俗稱白卡) 的全方位健康福利計劃，並與全國超過130萬名醫生和專業護理人員，以及6000家醫院和其他護理設施直接簽約。聯合健保是聯合健康集團(UnitedHealth Group) 旗下企業之一。更多資訊，可瀏覽網站 www.uhc.com 或在 Twitter 上關注 @UHC。

聯邦醫療保險 紅藍卡 亞裔

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