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堅守港式飲茶傳统 心懷舊粵菜的彌敦閣重新開業了！

洛杉磯訊

標榜堅守港式飲茶傳统，心懷舊粵菜的彌敦閣（Embassy Kitchen）重新開業了！濃情化不開，共鳴重聚時，歷經新冠疫情，大家懷念的正宗港式懷舊粵菜即叫即蒸茶市精美點心，再現聖蓋博市。彌敦閣的美味曾被LA Weekly報導真是名掦中外。彌敦閣以創新作法、重拾呈傳，呈現傳統港式粵菜、飲茶點心。

港式飲茶是港人生活的一部份，也是特有的文化，其吸引人之處，不僅味美，價格親民，同樣一頓飯錢在港式飲茶可以品嚐二、三種菜満足不甘寂寞的老饕一定不可錯過。

彌敦閣七天營業提供早，午茶市從上午10時至下午3時提供點心，商務套餐。早茶文化在香港經濟起飛的時代興起。商務人士習慣出發或抵達香港時，趁早會到茶樓吃點心配壺茶開啟美好的一天。舊日香港茶樓看報紙飲茶的伯伯，假日和家人一起到酒樓茶樓飲茶，聊天說地，聯絡感情好不愜意！

彌敦閣精美點心即點即蒸，其主廚創新研發精益求精推出京蔥煎包煲，結合生煎包與廚點做法的創新菜色。瑤柱雞包仔把傳統的做法改成柳葉型提高視覺跟味覺的享受。漂亮到捨不得吃的錦鯉香布甸，古法馬拉糕、皮薄餡多的鮮蝦水晶餃、用料大方的鮮蝦燒賣皇也是人氣招牌。入味多汁的醬皇蒸鳳爪滿滿的膠質，QQ嫩嫩的風味蒸排骨蒸得很入味，酥脆的古法叉燒包、還有必點的燕麥流沙包、瑤柱蘿葡糕光想就讓人流口水。炸得金黃、酥脆可口的叉燒酥是造訪必點餐點之一，嫩皮脆骨的鬼馬炸兩腸（就是腸粉包油條）更是一絕。用心製作的美味無庸置疑，讓人再三造訪。

晚市5時至10時供應港式粵菜首推彌敦閣名掦中外的招牌菜是脆皮江南百花雞，想要品嚐這股美味一定要事先預定。脆皮江南百花雞先將雞肉去骨後，將蝦及魚漿注入在皮層與肉之間後油炸，火喉需要師傅的經驗控制得宜，雞肉保留軟嫩多汁，表皮酥脆可口，蝦和魚漿的香甜味與雞肉混合後的滋味絕佳。是一道費工費時的功夫菜。

其他需要主廚推薦的還有嶺南立魚卷、香煎腐皮卷-4件、霸王八寶鴨、糯米釀雞翼-午、芹香醬爆豬頸肉、 *辣炒辣*芹菜指天椒炒鹹肉。蛋白炒素翅也是洛城少數會做的餐廳。彌敦閣還有6人、8人份的家庭套餐，也有高達千元的洒席菜。

當然彌敦閣也不忘街坊老友，親民的粥、粉、麵、煲一樣不缺，想把彌敦閣所有美食嚐一遍，恐怕一個月多吃不全。彌敦閣廣大免費停車場泊車預約電話：626-286-8148。地址：218 S. San Gabriel Blvd., San Gabriel, CA 91776。

香港 疫情 聖蓋博 美食

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