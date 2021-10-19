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追星族饕客必看：Knife Pleat橙縣唯一米其林星級法國餐廳！

洛杉磯訊

南海岸廣場（South Coast Plaza）迎接橙縣唯一的米其林星級法國餐廳Knife Pleat！這家餐廳位於南海岸廣場3樓頂層靠近Nordstrom百貨公司。Knife Pleat是家優雅近人的法國餐廳，由加州最好的法國廚師之一米其林星級廚師Tony Esnault和餐館老闆Yassmin Sarmadi主理。這家別緻餐廳詮釋現代、季節性的經典法國美食

這家餐廳是主廚Tony Esnault 獲得的第三顆米其林星！

他對經典法式菜餚的現代處理方式體現在Knife Pleat的優雅菜單中，菜品採用當地、時令和有機農產品在季節高峰期從農貿市場採購，以及僅從農場採購的可持續海鮮和動物產品100%人性化和有機實踐。他堅持原味而且規定每一道菜不要超過三種味道，時刻可以品嚐真實的食物風味。

Sarmadi在洛杉磯擔任餐館老闆的職業生涯很成功，南海岸廣場是她在橙縣進行第一次創業的理想地點。

南海岸廣場營銷執行總監Debra Gunn Downing表示，Knife Pleat獲得了米其林星級的認可感到，興奮這是卓越烹飪的終極標誌，主廚Tony Esnault、餐廳老闆Yassmin Sarmadi和他們出色的團隊創造了一個非凡的南加州餐飲目的地。

加州 橙縣 南加 洛杉磯 美食

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