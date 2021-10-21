我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

浙江璟原 洛杉磯字畫收購會10/27起舉行

洛杉磯訊

浙江璟原藝術第27次洛杉磯字畫徵集，訂於10月27日至30日(星期三至星期六) 共四天，早上9時30分至下午4時30分，舉辦歷代名家字畫收購會。地點在聖蓋博市希爾頓大酒店二樓，歡迎收藏家帶上收藏品光臨現場。免費估價，當場交易。

浙江璟原藝術是一家專業從事中國字畫投資與收藏的藝術品公司。總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊作後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣東南亞等國家與地區，進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦收購會活動近百次，並成功收購了于右任及張大千字畫(圖為張大千作品之一)。

該次收購活動仍由公司副總經理周佳、書畫部主管陳立界帶隊，為確保藏家放心，一律實行當場交易，以現金或銀行本票支付。亦可提供免費鑑定及估價服務，並提供如何長期保存的建議。藏家可事先將多個角度藏品的照片，發至[email protected]待專家初步審定圖片後預約見面。

璟原藝術公司本著信用第一的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可及好評。自10月27日至11月20日，為期近一個月展開北美徵集，收購近代字畫及古代字畫外，作品形式如立軸、手卷、册頁、畫心、成扇、扇片等皆可。

徵集地點San Gabriel Hilton Hotel，地址225 W. Valley Blvd.,2樓(San Diego Room)。電話626-773-6336洽王玥，或登陸網站www.jingyuanzj.com查詢。

中國 台灣 東南亞

上一則

好康報你知／海鷗超市

下一則

好康報你知／心安超市（Zion Market）

延伸閱讀

洛杉磯港積壓貨櫃創紀錄 服裝鞋類協會籲減免關稅

洛杉磯港積壓貨櫃創紀錄 服裝鞋類協會籲減免關稅
青少年打疫苗 抽金山州大全額獎學金

青少年打疫苗 抽金山州大全額獎學金
南加華人保母住豪宅收入不菲 仍回國心切卻遇疫情

南加華人保母住豪宅收入不菲 仍回國心切卻遇疫情
首屆釣魚大師挑戰賽 高手齊聚

首屆釣魚大師挑戰賽 高手齊聚
洛縣車禍重傷「亞裔男」身分成謎 警方尋求知情者

洛縣車禍重傷「亞裔男」身分成謎 警方尋求知情者
洛市招募700警 亞裔名額10%、 起薪7萬

洛市招募700警 亞裔名額10%、 起薪7萬

熱門新聞

南加居家保母住豪宅收入不菲，卻回國心切。（unsplash.com）

南加華人保母住豪宅 收入比上班族好 為何回國心切？

2021-10-18 14:13
華資餐廳內兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

華人餐廳唱美國歌 2亞裔男氣炸走人 老闆傻眼：入籍公民哪裡錯

2021-10-18 02:20
華女狀告雇主性侵害，要求百萬賠償金，雇主全勝分文未付。（unsplash.com）

華女離職告雇主性侵 索百萬 雇主勝訴 分文未付

2021-10-19 02:20
世界日報「建材裝修大展」中，華人對SB9法案非常關注。（記者李雪／攝影）

世說新聞／SB9動了華人蛋糕 租金、房價都受挫

2021-10-16 15:43
兩名男子聽到有人唱美國國歌，非常憤怒，怒斥「中國人為什麼要唱美國國歌」，飯都吃不下直接走人表達抗議。（讀者提供）

為何中餐廳唱美國國歌？ 兩華男氣到飯都吃不下

2021-10-17 14:44
不少華人園藝愛好者，庭園種植蔬果，也相應節省開支。（記者啟鉻／攝影）

物價連番漲 南加華人分享因應之道 原來省錢這麼簡單

2021-10-19 14:20

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸