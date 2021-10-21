浙江璟原 洛杉磯字畫收購會10/27起舉行

浙江璟原藝術第27次洛杉磯字畫徵集，訂於10月27日至30日(星期三至星期六) 共四天，早上9時30分至下午4時30分，舉辦歷代名家字畫收購會。地點在聖蓋博市希爾頓大酒店二樓，歡迎收藏家帶上收藏品光臨現場。免費估價，當場交易。

浙江璟原藝術是一家專業從事中國 字畫投資與收藏的藝術品公司。總部位於藝術人文底蘊深厚的浙江省杭州市。公司以強大資金實力及資深專家鑑定團隊作後盾，長期在美國、加拿大、澳大利亞、巴西、日本、台灣 、東南亞 等國家與地區，進行中國名家字畫的鑑定收購活動。在各個國家與地區均設有辦事機構和聯絡人。從2008年至今，已在世界各地成功舉辦收購會活動近百次，並成功收購了于右任及張大千字畫(圖為張大千作品之一)。

該次收購活動仍由公司副總經理周佳、書畫部主管陳立界帶隊，為確保藏家放心，一律實行當場交易，以現金或銀行本票支付。亦可提供免費鑑定及估價服務，並提供如何長期保存的建議。藏家可事先將多個角度藏品的照片，發至[email protected]待專家初步審定圖片後預約見面。

璟原藝術公司本著信用第一的態度，長期以來得到世界各地收藏者的認可及好評。自10月27日至11月20日，為期近一個月展開北美徵集，收購近代字畫及古代字畫外，作品形式如立軸、手卷、册頁、畫心、成扇、扇片等皆可。

徵集地點San Gabriel Hilton Hotel，地址225 W. Valley Blvd.,2樓(San Diego Room)。電話626-773-6336洽王玥，或登陸網站www.jingyuanzj.com查詢。