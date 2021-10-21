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Five Point Valencia 為Santa Clarita Valley帶來新居

【洛杉磯訊】
FivePoint Valencia
FivePoint Valencia

隨著樣品房的即將完工並可預約參觀，迎賓中心的開放，使FivePoint Valencia社區的新房（見圖）正在快速熱銷中。可訪問 www.valencia.com進行註冊，並連接Facebook.com/ValenciaCalifornia，獲取最新資訊。

 迎賓中心的開放時間是上午10點到下午5點，提供有關社區、建商及新房供應情況的綜合信息。 位於 Magic Mountain Parkway 和 Navigation Avenue 的交叉路口，地址為 27426T Navigation Avenue, Valencia 91381。

正在銷售的新屋包括KB的Clover，要了解有關房屋詳情、購買資格和看房的更多信息，可訪問 www.kbhome.com 或電 888-524-6637。

Lennar在盛大開業之前就提供多個新屋系列的预售機會及VIP參觀。訪問 www.lennar.com 或電 888-216-2494 預約參觀。

Toll Brothers將在Valencia的Skylar系列秉承其奢華設計。電 844-700-8655 或訪問 www.tollbrothers.com 了解相關詳情。

TriPointe Homes 即將推出 Calla 和 Rowan 系列。這兩個系列將包括 1,496 至 2,797 呎的戶型。有關詳細信息和更新，電 949-339-3596 或發送電子郵件至 [email protected] 與新房專家聯繫。

目前在售房屋的定價從 40 萬元到 120 萬元不等。Valencia的首批新屋包括 720 至 3,723呎之间的獨立或相聯戶型，最多 6 間臥室和 5.5 間浴室。

Valencia廣闊的空間將包含公園，獨特的設施和微景觀，鄰里電動車路徑，以及遠足和自行車道；未來的Valencia規劃還包括輕型商業用途。這個新興社區源自 FivePoint、洛杉磯縣和學校的合作努力。FivePoint 是一家加州公司，詳情可參閱 www.fivepoint.com。

加州 電動車 洛杉磯

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