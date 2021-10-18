Kia 2022 Forte GT帥氣飆風上市

Kia America暢銷緊湊型轎車Forte在2022推出一系列增強功能，包括新的前後設計元素、10.25英寸寬屏導航顯示器及新升級的Drive Wise ADAS科技提供6個標配ADAS的15項功能，包括車道跟隨輔助、基於導航的智能巡航控制、公路駕駛輔助3和安全下車警告。

Kia北美和Kia美國 總裁Sean Yoon表示，Forte的強勁銷售讓Kia今年第三季度銷售量創史上新高，而更新後的2022車型有望保持這一趨勢。憑藉其現代設計、強大標配ADAS功能套件及令人興奮的201馬力GT等級，2022 Forte繼續提高緊湊型轎車領域的標準。

Forte有FE、LXS、GT-Line和GT四種級別可供選擇，各有獨特技術功能和ADAS系統2組合。2022年EX型停產，添加新的GT-Line Sport Premium。想要跑車版Forte的車主可選GT-Line 提供性能和功能的卓越組合。包括獨特的17英寸輪轂、運動外觀設計元素、LED 霧燈、帶 SynTex/布料的運動組合座椅、運動方向盤、10.25 英寸導航觸摸屏和盲點防撞輔助系統。

Forte仍然提供兩種穩定可靠的發動機，FE、LXS、GT-Line有2.0升MPI I-4引擎及智能無級變速器（IVT）產生147 馬力/132 磅尺扭矩，其中FE等級高速燃油效率達到41 MPG。頂端的Forte GT配備201馬力渦輪增壓1.6升GDI I-4缸發動機，帶來真正的性能體驗。其平衡駕駛動態在市場中脫穎而出，有標配7速DCT變速箱，是少見有可選手動變速箱的車型。

Forte將繼續在墨西哥 的Monterrey進行製造。

2022 Forte的外觀採用全新設計，前後造型元素均得到增強。 更新包括更時尚、更具表現力的大燈設計。新一代虎鼻式格柵搭配前後保險槓更突出更寬、更威風的形象。GT、GT-Line將LED霧燈無縫集成到進氣格柵中，更具運動感的LED尾燈/後組合燈設計。LXS、GT-Line有新的16英寸和17英寸金屬深灰色合金輪轂設計。新行李箱蓋擾流板強調了後部寬度和穩定性。

2022 Forte座艙擁有高科技內飾以駕駛員為中心的高科技內部空間。主要增強功能包括標配

更大的4.2 英寸彩色TFT LCD儀表盤、無線Apple CarPlay和Android Auto。FE、LXS有8英寸觸摸屏信息娛樂系統。GT和GT-Line裝備帶有導航/信息娛樂的10.25英寸寬觸摸屏包括免費MapCare更新、具有遠程啟動功能智能鑰匙。帶有新集成電子停車製動器（EPB）和自動停車的中控台。可選的後置USB充電器及SynTex合成革座椅。此外，Forte有111.3立方英尺的客貨空間，五座舒適寬敞。

2022 Forte對其Kia Drive Wise高級駕駛員輔助系統（ADAS）2套件進行了多項改進。其中有6個標準的ADAS功能，總共多達15項功能。Forte的新功能包括：

－標準車道跟隨輔助（LFA）：跟隨系統檢測 到的車道標記並進行輔助轉向以幫助將車輛保持在車道中央

－可選的高速路駕駛輔助系統（HDA）3：使用來自導航系統的聯邦公路限速信息，並在特定條件下自動將速度調整到限速範圍內，並幫助與前方檢測到的車輛保持距離

－可選的基於導航的智能巡航控製轉彎功能（NSCC-C）：利用導航系統在即將進入彎道之前主動降低車輛速度

－可選的基於導航的智能巡航控制（NSCC-Z）：利用導航系統主動降低車輛速度以應對高速公路上不斷變化的速度限制

－可選的安全下車警告（SEW）5：可以在下車時提醒駕駛員或乘客從後面接近的某些潛在危險

以下系統2在上一車型年車型基礎上進行了升級：

－可選的盲點防撞輔助（BCA）：在某些條件下下，可以檢測到在下一個車道行駛的車輛。 當在盲區“看到”車輛時，會在特定條件下制動外輪以幫助車輛返回車道

－標準前防撞輔助系統（FCA-Ped）：在檢測到前方車輛或行人時，可以在某些情況下進行輔助剎車，以幫助防止碰撞或減輕影響

－可選的前防撞輔助系統（FCA-Cyc）：在檢測到前方車輛、行人或騎自行車者時，可在某些情況下輔助剎車幫助防止碰撞或降低影響

－可選的後方交叉防撞輔助系統（RCCA）：幫助檢測倒車時後方交叉車輛。當檢測到交叉方向車輛時，系統會提醒駕駛員並可能會自動剎車

其它標準ADAS功能包括駕駛員注意力警告（DAW）、前方碰撞警告（FCW）、車道偏離警告（LDW）和車道保持輔助（LKA）2。

Kia美國公司總部位爾灣，在質量調查中連續名列前茅，被評為質量最高的大眾市場品牌，被Interbrand評為全球100強品牌之一，同時是NBA的「官方汽車 合作夥伴」，其生產的各種車型在超過750家美國經銷商處銷售，包括在喬治亞州 West Point組裝的汽車和SUV。