銀髮樂齡生活展／11:20am福樂紀念公園Forest Lawn 生前規劃好處知多少？

華語部業務經理陳全

自1906年成立以來，福樂紀念公園（Forest Lawn）一直是社區重要的成員之一。 他們的創辦人伊頓博士獨特的理念，長遠的目光，建造了一個環境優美，洋溢著藝術氣氛的墓園， 使福樂紀念公園成為了一個世界聞名，無數知名人仕們選擇的地方。 通過一站式的殯儀與墓園的綜合服務，福樂紀念公園提供暖心的預先規劃與及所有身後服務，帶給在洛杉磯，橙縣和河濱縣等社區民眾諸多的方便和安心。

一百多年來福樂紀念公園用心陪伴南加州 許多家庭為摯愛送行。深感大多數家庭在親人離開後，都必須在毫無準備與悲痛的情緒下，面對需要立即做出上百個繁瑣決定的難題。特別於樂齡展中為大家帶來內容豐富的生前規劃講座，為大家說明生前規劃身後事的好處，透過預先將百年大事做好福地與福壽保險 的規劃，為自己與家人多添一份安心與保障。