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銀髮樂齡生活展／10:30 am福全健保Clever Care資深健保顧問Bill Kao 分享 如何選擇一個適合你的健保計劃

吳鴻鈞

福全健保（Clever Care）參加世界日報銀髮樂齡展，資深健保顧問Bill Kao 主講:「如何選擇一個適合你的健保計劃」。講座時間是上午10時30分。

進入65歲，長者們開始需要做出許多關於醫療健康的重要決定，包括選擇一份適合自己的醫療保險。原始聯邦醫療保險不包處方藥、牙齒、聽力和眼睛福利，還需要自己負擔住院的自付額，和分擔其他醫療服務大概20%的費用。因此，很多人都會選擇再另外加買一份保險，來獲得更多保障，聯邦醫療保險優勢計劃（Medicare Advantage HMO Plan）便是一種常見的選擇。

福全健保是近年來頗受華人長者歡迎的一種聯邦醫療保險優勢計劃。福全健保提供0元保費計劃，每月無需支付額外費用就可以享受衆多額外福利。不僅包含原始聯邦醫療保險的所有服務，還包含處方藥、傳統東方養生療法、牙齒、聽力、眼睛等多項附加福利。比如，福全健保為會員提供每年高達2500元的牙科津貼，可以用於補牙、牙冠、牙橋、牙根管等治療項目。還提供津貼配眼鏡、配助聽器，以及在藥房櫃台購買其他醫療保健用品。

福全健保計劃不同於市場上其他紅藍卡優勢計劃的是將東方醫學的養生療法和西方醫學相結合，為華人長者量身定制醫療福利。不僅提供中草藥補品津貼、不限次數的針灸，還涵蓋東方養生療法，如拔罐、推拿、刮痧、艾灸和反射療法。更可以參加會員太極課程，強身健體。

福全健保致力於為華人長者提供更容易理解和更容易使用的健保。有會講普通話、廣東話的聯邦醫療保險顧問解答各種問題。現在去電福全健保，即可獲得一份中文版聯邦醫療保險指南。中文專線833-388-2482，粵語專線-833-388-2647，中文網站 zh.clevercarehealthplan.com。Clever Care Health Plan, Inc.是一個與Medicare簽約的HMO計劃，註冊取決於合約的續簽，福利因計劃而異。

聯邦醫療保險 健保 福利

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