Uniti Global 保險服務多場紅藍卡福利講座

Uniti Global Insurance Services保險提醒，2022年度聯邦醫療保險 轉換期將從10月15日開始。你是否最大限度地使用了紅藍卡 福利？持卡人勿錯過年度可以選擇或轉換新的聯邦醫療保險計劃的期限。

保險專員 Grace Wei表示，該公司在10月和11月有多埸2022紅藍卡健保福利的免費講座。提供健保各項有關資訊。公司耐心的講解、細心的服務、多年豐富經驗，提供全方位完備的服務，給予專業指引而協助。

講座時間如下：（1）週二的10月19、26 日；11月2、9日上午9 時，在天普 市麥當勞，地址9831 Las Tunas舉行。同時下午2時30分，再巴沙迪那 Panera Bread，地址3521 E. Foothill Blvd.舉行。（2）週三的10月20，27日，11月3，10日，亞凱迪亞有兩場上午9時與9時30分在嘉頓港式西餐，地址 850 S. BaldwinAve.,。（3）週四的10月21，28 日，11月4，11日，在天普市有兩場，下午2時和3時在加州茶棧，地址 9578 E. Las Tunas Dr.。（4）週五的10月22，29 日，11月5，12日各有一埸上午 10時在 Torrance的 Caffe Bene 。地址1555 Sepulveda Blvd., # A-C。

現場會有保險專員提供申請表及相關資訊。可先去電預留座位 626-829-2360。