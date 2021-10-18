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10/22嚴長壽會客室：胡德夫 X 嚴長壽 接受報名

【洛杉磯訊】

2021年「公益平台」針對北美華人，將舉辦一系列的對談性線上直播節目-「嚴長壽會客室」，10/22的線上講座：胡德夫 X 嚴長壽 ，現正接受報名。

公益平台文化基金會自2009年由台灣飯店教父嚴長壽創立以來，致力於花東地區的教育和優質觀光發展，也協助返鄉青年建立信心、打造當地產業創生。

「公益平台」，一個沒有名字的基金會，是大家共同使用的平台。一直以來「公益平台」致力於整合企業與民間資源，擴大綜效；透過志同道合的夥伴，讓好事開枝散葉。嚴長壽認為教育是探索一切問題的根源與答案。老師是改變教育的關鍵，不只是知識的傳授者，而是與學生一同學習、研究的引導者。他也相信年輕人應增加自己的能力，讓自己成為可用的人才。

2021年「公益平台」針對北美華人舉辦一系列的對談性線上直播節目「嚴長壽會客室」。嚴長壽認為花東是人類邁向永續最有潛力的示範點，他成立公益平台基金會、發掘部落文化特色、強化經濟體質，在台東的均一學校培育未來人才，希望向國際展現花東生活文明。他是一個從繁華回到素樸的董事長，他謙稱他太多頭銜背後代表的只是深度關注或參與不同議題。「嚴長壽會客室」將邀請嚴長壽與他的好朋友們一起細數他們為花東永續所做的努力。

第一位邀請的是來自東海岸的傳奇人物胡德夫 Kimbo，就嚴長壽的描述，「Kimbo的個性是狂傲不羈的，但另一面的他卻是過於天真到讓人愛又氣，他是值得保存的人間國寶。」

胡德夫代表的是從鄉村牛背上走向城市的原住民，在民歌發展和原住民權益運動上，每一個關鍵時刻都有他的身影，2009年他受邀台北聽障奧運開幕式與張惠妹同台演出，2014年獲中國首屆華語民謠獎頒發「卓越貢獻大獎 」。兩條看似沒有交集的平行線，卻相識近半世紀，八八風災讓兩人聚首為花東而站立。

10月22日星期五洛杉磯時間下午5點至6點， 「嚴長壽會客室」分享他們的花東以及永續未來的故事。線上報名： https://bit.ly/3ASPzVb，電話報名： 626-873-1618。

教育 原住民 華人

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