美國互惠財富談 IUL指數型萬能人壽保險

中國恆大崩盤危機引發全球市場不安情緒，除了股市動盪，美國 人民還面臨另一大問題，那便是稅改。

美國總統拜登在白宮發表講話時稱，美國正處於歷史的轉折點。他表示將對稅收制度進行改革，向富人群體徵收更多的稅。據報導，拜登正在推動一項新法案，讓超級富豪和企業繳納更多稅款，擴大聯邦在應對氣候變化、降低兒童護理成本和減少貧困方面的努力。

面對股市與稅改的雙面夾擊，美國互惠財富集團表示，購買人壽保險 是一種穩健的理財方式。市面上各種保險產品五花八門，但銷售量最好的，當屬IUL指數 型萬能險（Indexed Universal Life）。 IUL保險在1997年正式出現，是一款保障終身的萬能人壽保險。指數萬能險中的現金值增長有保底和封頂，按照指數基金的變化計算利息。在沒有投資風險條件下和無稅增長環境中，現金值可以拿到相對較高的增長，再加上現金值取用靈活， IUL已經成為目前相當受歡迎的一種人壽保險。

互惠表示，雖然它是與指數掛鉤，但是指數型萬能壽險的指數追踪策略，是保本被動追踪，追漲不追跌：即指數上漲的時候，按照上漲幅度（和相應封頂值孰小）原則計算收益，如果下跌，IUL可實現0-2%的保底收益。漲時跟漲，跌時保本，最大優勢是不虧損本金。

互惠表示，除了保本之外，它還具備稅務優勢，客戶可以隨時從現金值裡借錢出來，最多可以拿到現金值的90%，幾乎是零利率而且同樣不需要交稅。因此它既可以在發生意外時給家人提供保障，又可以當作一個投資賬戶，子女的教育基金，或自己的退休規劃。總結來說，它的優點在於終身保障和理賠、保本，提供最低收益、保費靈活性高以及稅務優惠政策，缺點在於收益率不確定、和投資回報有上限。

互惠說，IUL作為一種終身壽險產品，在保證資金安全的情況下還能跟隨股指上漲獲得較高收益，是個優質的配置產品。目前全球經濟動盪，在投資指數型基金風險加大的時期，配置IUL人壽保險是個不錯的選擇。而他們現更推出SPACE G²保險理財產品，可抗通膨、迎稅改。詳情可聯絡美國互惠財富集團（Sky Vision Holding），電話877-728-8688諮詢。