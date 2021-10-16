聖蓋博上谷水利局怎樣節約用水20%

加州 人每天平均用水196 加侖，找到適用於你的省水組合，可以每天節省用水20%或每天節省用水38 加侖。

聖蓋博 上谷水務局為聖蓋博谷居民倡導節水觀念，希望民眾能夠明智的使用自來水，避免浪費食用水。

怎樣節約用水20%？水務局提供一些方法可參考：(1)在洗手間的水龍頭上，安裝氣化裝置，每人每天可以節約1.2加侖用水。(2)在刷牙或剃鬚時，關閉水龍頭，每人每天可以節約10 加侖用水。(3)修理好漏水的廁所，每天每個廁所可以節約30加侖至50 加侖用水。(4)安裝一個高效率的省水馬桶(每次沖水1.28加侖)，每個人每天可以節約19加侖用水。(5)衹在累積到滿一缸洗衣機時才洗衣服，每次可以節約15加侖至45加侖用水。(6)不再洗澡10分鐘，而是沖澡5分鐘，改用節約水噴頭，可以節約12.5 加侖用水。(7)安裝帶有節水標誌的省水洗浴噴頭，每分鐘可以節約1.2 加侖用水，平均每10分鐘可節約10加侖用水。

明智的使用自來水，避免不必要的浪費食用水。聖蓋博谷水務局表示，希望居民們儘自己的一份力量節約用水，讓保護水源成為一種生活方式，讓我們居住的城市明天會更好。有關更多節水妙招，可瀏覽聖蓋博上谷水務局網址www.upperdistrict.org上獲得詳情。

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