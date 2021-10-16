美以美醫院 獲評為全美250家最佳醫院之一

亞凱迪亞美以美醫院、獲HealthGrades評為2020全美250家最佳醫院之一。 作為250所最佳醫院之一，代表美以美醫院的整體表現優於全國95％的醫院。

美以美醫院是非營利機構，成立於1903年，是一家綜合性醫院，他們被指定為卓越的治療康復中心，在中風 護理、關節和膝蓋置換、心臟病 護理、減肥手術等方面，尤其出色。急診科並被正式批准為合資格急診兒科。美以美醫院為應對各種醫療情況做好了準備，並採取多項措施，確保患者的安全，包括新冠患者專用隔離區。

美以美醫院位於美國 最繁忙的地區之一，每年都會醫治成千上萬的病患，他們所處理的醫療狀況，是許多醫生也許在他們整個職業生涯中都不曾遇過的。這些經驗令他們的醫護人員能夠保持職業敏銳度，隨時準備對各种緊急情況做出迅速應對。他們每年平均在急診科室接收醫治超過57,000名病患。他們還自豪地說，每當有不幸的兒童病患到急診科求診時，他們有能力也將盡力為年幼患者提供最好的重症監護。

洛杉磯縣將他們指定為心臟病突發和中風患者接收中心。他們也被 American College of Surgeons（美國外科醫生學會） 認可為「綜合社區癌症中心」。他們獲得的衆多獎項及認可，都源於醫護人員為病人提供充滿關懷的醫療服務，以及所使用的最先進的科技診斷和治療。

美以美醫院有出色的臨床成果，並提供各項高品質醫療服務，如24小時急診服務婦產科、320層電腦斷層掃描、婦女腫瘤科診所、心臟科、物理治療及復健、腫瘤科、骨科和脊椎關節護理中心、慢性傷口治療、腸胃鏡檢查、外科、結直腸外科、腦神經血管介入性放射科。同時還有推薦雙語醫師服務以及中文婦產課程等。

在南加州，每當需要醫療服務的時候，美以美醫院都將提供給良好的照顧。來訪的賓客都能獲得他們的關愛和受到尊重，並時常會與他們的醫護員工成爲終生的朋友。

此次世界日報銀髮樂齡展，美以美醫院也贊助單位之一，他們現場將提供450個環保袋贈送參加的耆老，並提供三張50元 Target禮卡供抽獎。

美以美醫院免費醫師推薦電話626-821-2388，或上網至www.methodisthospital.org/chinese查詢。地址在300 W. Huntington Drive., Arcadia。