世報銀髮樂齡生活展 10/23正式登場 來就送禮包 每場抽獎

世界日報 將於10月23日（周六）舉辦銀髮樂齡生活展，活動從早上10時到下午5時，在El Monte洛杉磯華僑文教服務中心舉行，當天場場講座都與銀髮族健保 及生活息息相關，免費入場，免費停車，同時來就送500份禮包，上下午各送出250份；每一場講完並有抽獎，獎品豐富。

由於疫情的關係，所有入場者需嚴格遵守：1. 入場者必需提供COVID疫苗接種卡或QR碼供掃描。2. 沒有上面証明文件，也可提供72小時核酸檢測報告。3. 場內必需戴口罩。4. 不得帶食物入場，不得在現場吃東西。

世界日報在健保轉換期精心規劃數場精彩講座，包括：上午10時30分，福全健保資深健保顧問Bill Kao將告訴你「如何選擇一個適合您的健保計劃」；上午11時20分福樂紀念公園華語部業務經理陳全分析「生前規劃好處知多少？」；下午1時10分聯合健保執照經紀讓你「清楚瞭解聯邦醫療保險 」；下午1時50分佳信健保服務負責人黎淑妍主講「耆英健保問題面面觀」；下午2時40分SCAN健保，由Michelle Ng分析「2022年SCAN健保計劃福利多，B計劃每月現金回饋高達 $125」；每一場講座都有專家在現場設置展位，面對面解答民眾問題。中心健保因贊同本報服務社區耆老理念，則為贊助單位。

當天現場設置展位有20家業者，包括Relax FIR Master遠紅外線疼痛治療儀、玫瑰崗紀念公園、OPTUM、LA Cancer network、Pinnacle Teal Estate Group、惠安納-Peggy、Regal Medical Group、Garfield Health Center、Global Energy Dervice Inc、Umeken、Well And Fit Adult Day、嘉華永康中心、Chinatown Service Center等。

這次活動只要進場時在服務台領取抽獎號碼，就可以參加抽獎，但當天進行抽獎時中獎人一定要在現場，抽中即可把獎品抱回家。獎品有50元及10元禮卡、西華32cm風味火鍋、肩頸按摩器、電子體溫機、圍巾等20多項。主持人倪北嘉會在每一場講座講完後，就當場抽出幸運者，也會送出數個驚喜獎，希望參加的來賓都能夠滿載而歸。

世界日報感謝下列單位提供當天禮包禮物及抽獎獎品：美以美醫院贊助3張50元禮卡及450個環保袋；李錦記贊助500瓶大瓶Soybean Sauce；AoGrand贊助500瓶洗手液；嘉華永康中心贊助一個肩頸按摩器及數個電子溫度器；華裔舞蹈協會會長袁璐贊助數十條高級保暖圍巾；Regal Medical Group 贊助3張10元禮卡。

10月23日歡迎到現場和大家共聚一堂。活動地點洛杉磯華僑文教服務中心地址在9443 Telstar Ave., El Monte, CA。