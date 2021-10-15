建材裝修大展／拍賣屋致富 鄭德倫：覓房源不易

鄭德倫主講「如何裝修舊宅，擴增房價，拍賣屋致富之路及SB9法案」。（記者李雪／攝影）

世界日報與華人營建公會合辦的第三屆「建材裝修大展」上，德倫學院負責人鄭德倫14日主講「如何裝修舊宅，擴增房價，拍賣 屋致富之路及SB9法案」。

對於2022年是否是投資拍賣房的好時機，鄭德倫表示，目前拍賣屋的數量遠低於上次經濟衰退時的數量，但預計仍會出現一部分拍賣屋。很多人問有機會嗎？他認為有，但是非常少，更有機會其實是在法拍之前。數據顯示，2022年春天全美至少有22.5萬房產將處於初步拍賣通知階段，最壞的狀況是50萬。他表示買拍賣房，很多時候比普通房子翻新更划算，但大家須了解如何找到這樣的房源，以及什麼樣的房子不能買。

他分享舊屋翻新技巧表示，不管景不景氣都是好機會。美國 存在許多裝潢陳舊、格局不當的高齡老屋，若能在空間的改造上著墨，並搭配當下流行的裝潢建材，能創造房屋最大價值，可在短時間內獲取高額回報。

鄭德倫主講「如何裝修舊宅，擴增房價，拍賣屋致富之路及SB9法案」。（記者李雪／攝影）

鄭德倫講解了一些施工的要點，包括控制預算 與工程時間、查實原有改建的建築許可、申請新增改建的許可、電路改造等。此外他也分享獲利難點，包括如何找到有潛力的房屋、施工團隊、物美價廉的建材，什麼樣的翻新或加建格式能夠獲取最大的賣點等。

他表示，很多人加建到最大尺寸，其實需要看土地的地形、視野。此外最近很多人看SB9通過，就衝到河濱縣、聖伯納汀諾縣買地大的房子。但他反而認為，未來會因為該法案許多社區密度增加，而另一些都市的土地如新港灘（Newport Beach）、聖瑪利諾等，因為本身很富有，沒有必要做切割，於是反而更保值。此外該案要求切割後每一塊不可小於原有土地的40%，所以若原有土地的確大，但是房子在正中間就不合適。同時還要看車道夠不夠寬等，許多具體事項須注意。

「建材裝修大展」講座現場十分熱絡、座無虛席。（記者李雪／攝影）

講座現場十分火爆，座無虛席，不少聽眾希望進入已沒有空間，只好在場外掃碼在線觀看直播。