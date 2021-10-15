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建材裝修大展／住宅抵押、增建貸款 皇佳銀行選擇多

記者李雪／阿罕布拉市報導
皇佳商業銀行Aaron Guan(右)主講「住宅抵押、增建加建貸款」。（記者李雪／攝影）
皇佳商業銀行Aaron Guan(右)主講「住宅抵押、增建加建貸款」。（記者李雪／攝影）

洛杉磯世界日報與華人營建公會攜手舉辦的第三屆「建材裝修大展」，14日第一天開場，皇佳商業銀行Aaron Guan（Assistant of SVP Director of Mortgage Production）主講「住宅抵押、增建加建貸款」，為聽眾提供多項房屋貸款產品的選擇。

他介紹該銀行各種類型的貸款產品的要求、資金證明、收入要求等，包括浮動利率貸款、固定利率貸款。以及不查收入的浮動和固定利率貸款，低收入貸款，沒有社安號的外國人貸款等等。

除了這些常見的貸款產品，他表示還有第二種「資產收入選項」（ABIO）核實收入的方法，這種選項不會看收入，自雇者也不需要報稅表，但是對資產有要求，需要兩個月的銀行帳單，和12個月的本金和利息儲備金，儲備金必須存在美國金融機構，至少要在帳戶兩個月；除夫妻帳戶以外不接受共用帳戶；可使用捐贈資金；借款人的就業信息必須要顯示在信用報告裡；外國公民身分者，其可提現金重新貸款交易以及國外收入，是不符合ABIO項目的要求的。可以接受的資產來源包括：傳統銀行帳戶、銷售收入、商業資金、外國資金。

另外該銀行還提供七年固定巨額貸款可到200萬至500萬元，500萬以上可有超巨額貸款。這類貸款有一些要求，例如必須要有40%頭款，有一些另類的收入選擇，要求儲備金12個月等。此外如果房屋在低收入區，或者申請人符合低收入標準，可以有低收入七年浮動利率貸款產品，信用只需640分以上，儲備金一個月即可。不過前提是最高只能貸到54萬8000，最少放20%頭款。低收入的30年固定貸款也一樣，唯一不同是自雇人的收入證明，可能需要4506報稅表格。

對於火熱的加建屋（ADU），他表示目前該銀行針對加建屋的貸款，屬於商業貸款部門。

貸款 低收入 利率

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