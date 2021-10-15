建材裝修大展／州法允切地 鄧樹燦：待城市落實

羅斯密市議員鄧樹燦主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。（市府網站）

世界日報 與華人 營建公會攜手舉辦第三屆「建材裝修大展」，羅斯密市議員鄧樹燦（Sean Dang）14日主講「細分地塊的基礎以及SB-9的不確定性」。

鄧樹燦主要針對屋主提供相關資訊。他從切割地塊的基礎知識開始介紹，指出想通過SB-9加建有許多限制，他希望教育 屋主，真正實施起來並不是那麼簡單。例如每個市的地目（zoning）對房屋的要求除了長寬高以外，還包括最大占地面積比、容積率（floor area ratio，簡稱FAR）、樓層數量限制等。如果民眾使用SB-9切割地塊或開發，仍需滿足這些要求。

鄧樹燦並說，現在SB-9還只是州府給的一個框架，需要地方行政機構做進一步落實。然而目前不少地方城市還比較迷茫，需要解決既符合州府新規，又符合自己城市法規，因此現在有很多的不確定性。例如如果不分割，也可以建兩戶，州府法案允許屋主賣掉一戶。但若這樣做就屬於康斗形式，兩戶擁有一塊共用地，這種情況市府如何處理還不確定。

州府宣布的上路時間是2022年1月，所剩時間不多，不少市府還有許多問題待解答。正如數年前的ADU加建屋法規出台後，也是在一兩年後各市才慢慢落地，有了詳細法規。