華興講堂系列講座 10/15起線上開講

2021年疫情仍然持續影響所有人的生活，聯邦及加州 政府不斷更新相關法條政策，華興保險 邀請多位南加 州權威律師，15日起精選時下多個華人雇主關心的法律話題，舉行「華興講堂」線上講座，不論是企業主、餐飲業主或是有財富傳承及遺產規劃需求，都可免費報名參加。

「華興講堂」系列講座今年迄今已經成功舉辦百餘場，話題涉及包括雇主座談會、生前信託、網絡安全講座、房地產投資、紅藍卡講座等，參加人數超過兩萬人。秉持著「對您的關心永不打烊」的理念，華興保險服務南加社區四十年，提供全方位的保險服務。

華興講堂系列講座15日下午2時30分，由鄧洪律師主講，如何避免法庭認證的五種方法、 簡易法庭認證。

20日下午2時30分，是專為企業雇主或及雇主代表準備的主題：給員工的工資是否正確；是否有準確紀錄員工的工時並全數支付；雇主該如何處理雇員缺勤的情況；雇主應在什麼時候終止僱傭關係；雇主可否要求雇員接種疫苗； 雇主如何才能避免員工以歧視、報復、和不當解雇的理由而提出申訴和訴訟；雇主可以如何加強人力資源系統； 由賴威寧律師主講。

22日下午時30分由李斌律師主講：美國詐欺犯罪的現狀、華人社區常見的詐騙形態、 華人社區常見商業詐騙方式、 如何預防上當受騙。

29日下午時30分是專為餐廳業者準備的內容：加州最新通過的餐廳內用相關規定； 員工碰上不講理客人該如何應對； 疫情下，餐廳雇主如何保障員工權益。由杜惠莉律師主講。

報名可電熱線626-333-1111，或關注官方微信KCAL3331111(華興在南加)，獲得最新講座資訊及報名。