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世報稅務理財線上講座 10/16起陸續舉行

洛杉磯訊

世界日報每年的年終歲末，都會舉辦稅務理財講座。今年自10月16日（星期六）起，將陸續在YouTube的「U視頻」舉辦線上講座，不需報名，歡迎屆時上線聽講。

美國眾議院歲入委員會，於上個月發表關於「重建美好計畫預算案」的稅收改革提議，內容包括了企業稅及個人稅種種內容； 為籌措美國的內需建設預算，拜登政府針對高所得之企業與個人之稅務改革政策，高所得之企業與個人在未來必將面臨更高的稅負壓力。此時此刻，如何及時採取適當的因應措施、管理自身稅務風險，就成為當下很重要的課題。

「2021稅務理財線上講座」將邀請業界有關人士，針對總統拜登推出的新稅改計畫，對個人和企業帶來哪些影響，尤其是對富人影響有多大，遺產稅會讓資產傳承大打折扣？年底前要如何規畫等議題，做深入講解及分析。

第一場講座將於16日下午1點起舉辦，主講人是美國奧淇宏盛總裁兼CEO黃海蒂(Haidi Huang)， 演講主題是「新稅改細節出台，規畫對策巧安排」。

疫情之後，隨著大家保護意識的增強，購買金融保險，理財產品需求量大增。理財規畫關乎人生規畫，做好財務管理才能進一步實現各個階段的人生目標，而做好理財規畫，要從策畫不同類型資產配置開始。

第二場1點40分開始，講座將由稅務規畫專家Michael 陳，為大家分析：「請了地區最好的會計師，但還是交了很多的稅，應該怎麼辦？你應該盡早諮詢稅務規畫師」 。這項講座內容主要針對總統拜登向富人推出的稅改，高收入族群如何將影響降到最低， 年底之前必須做好哪些稅務規畫，以及如何合理合法的節稅。

要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，可於16日下午1點起點擊YouTube的世界日報U視頻， 觀看2021稅務理財講座。

拜登 美國 預算

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