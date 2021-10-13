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建材裝修大展／正方櫥櫃Square Cabinetry inc.是自產自銷的高端櫥櫃批發公司

吳瓊玫
正方櫥櫃
正方櫥櫃

正方櫥櫃（Square Cabinetry inc. ）是一家自產自銷的高端櫥櫃批發公司。在中國福建，馬來西亞都有完善的工廠生產線與先進的生產設備。從事櫥櫃生產與銷售行業已近20年，產品遠銷至歐洲，加拿大、美國、澳大利亞。

從櫥櫃款型的設計至櫥櫃生產他們均嚴格把關，致力生產高品質，前衛時尚，價格優惠的櫥櫃產品。正方櫥櫃非常著重服務，並搭配設計，和客戶一直保持良好互動，在業界享有良好口碑，所以很多都是客戶介紹客戶。

目前他們推薦三種美式有框櫥櫃，分別是TSW（While Share）、TSG（Gray Share）、HCG（墨色）。油漆採用PU系統加工而成，具有很好的防水性能。門型外觀新穎，整套組裝後，時尚、漂亮、大方。

箱體採用最新加工工藝材料，即用9層結構1/2'厚的夾板，經高溫、高壓塗膜的三聚氰胺紙加工而成，具有耐刮、耐腐蝕、防水的功能，優於傳統夾板塗裝工藝的產品。

外觀的設計，則採用美式櫥櫃歐式化的最新潮流設計方案，即門與抽屉的間隙只有1/4'（6mm）。上櫃上間隙約3/4'（18mm），線條安裝簡易，整套組裝後，新穎、大氣、高貴。新款美式Antique White，和近十款歐式櫥櫃亦將推出。

世界日報與華人營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。

華人 時尚 美國

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