建材裝修大展／正方櫥櫃Square Cabinetry inc.是自產自銷的高端櫥櫃批發公司

正方櫥櫃

正方櫥櫃（Square Cabinetry inc. ）是一家自產自銷的高端櫥櫃批發公司。在中國福建，馬來西亞都有完善的工廠生產線與先進的生產設備。從事櫥櫃生產與銷售行業已近20年，產品遠銷至歐洲，加拿大、美國 、澳大利亞。

從櫥櫃款型的設計至櫥櫃生產他們均嚴格把關，致力生產高品質，前衛時尚 ，價格優惠的櫥櫃產品。正方櫥櫃非常著重服務，並搭配設計，和客戶一直保持良好互動，在業界享有良好口碑，所以很多都是客戶介紹客戶。

目前他們推薦三種美式有框櫥櫃，分別是TSW（While Share）、TSG（Gray Share）、HCG（墨色）。油漆採用PU系統加工而成，具有很好的防水性能。門型外觀新穎，整套組裝後，時尚、漂亮、大方。

箱體採用最新加工工藝材料，即用9層結構1/2'厚的夾板，經高溫、高壓塗膜的三聚氰胺紙加工而成，具有耐刮、耐腐蝕、防水的功能，優於傳統夾板塗裝工藝的產品。

外觀的設計，則採用美式櫥櫃歐式化的最新潮流設計方案，即門與抽屉的間隙只有1/4'（6mm）。上櫃上間隙約3/4'（18mm），線條安裝簡易，整套組裝後，新穎、大氣、高貴。新款美式Antique White，和近十款歐式櫥櫃亦將推出。

世界日報與華人 營建公會攜手舉辦南加第三屆華人專業建材裝修大展，時間：10月14日（周四）及10月15日（周五）10:00am-6:00pm。地點：700 S. Almansor Street, Alhambra, CA，免費入場。